„Талантиада“ събира малките таланти на Шумен на 11 септември

Деца от 3 до 12 години ще могат да покажат своите умения и да спечелят номинация за Националния конкурс „Мини Мис и Мини Мистър“

На 11 септември от 18:00 часа в Общинския младежки дом в Шумен ще се проведе „Талантиада“ за деца на възраст от 3 до 12 години. Събитието е част от XXVIII Национален конкурс „Мини Мис и Мини Мистър“ и се провежда под патронажа на кмета на община Шумен проф. Христо Христов.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи – от 3 до 7 години и от 8 до 12 години. Всяко дете ще има възможност да представи своя талант с песен, стихотворение, танц или друго изпълнение по избор.

Записването за участие ще се извършва един час преди началото на програмата, на място в Общинския младежки дом.

12 деца ще получат номинации за националния конкурс

В края на „Талантиада“ ще бъдат избрани по шест деца от всяка възрастова група. Те ще получат номинации да представят Шумен на XXVIII Национален конкурс „Мини Мис и Мини Мистър“, който ще се проведе на 14 ноември в София.

За малките участници са предвидени награди, а организаторите са подготвили и блиц конкурс, в който ще могат да се включат родителите.

Организатор на фестивала за детско творчество „Малки големи таланти“ е Илиана Балийска.

„Талантиада“ гостува за поредна година в Шумен, като предоставя сцена на децата от града да покажат своите способности и да получат възможност за изява на национално ниво.