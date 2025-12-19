Такса смет в община Разград остава непроменена и през Новата 2026 година

На последното за годината заседание Общински съвет-Разград утвърди план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград за 2026 г. С тази докладна записка, внесена от Кмета Добрин Добрев, се утвърждава размерът за такса „Битови отпадъци“. Предложението, което бе одобрено от 23-ма общински съветници, бе такса смет за остане същата като през настоящата 2025 г. Шестима от общинските съветници гласуваха „въздържал се“.

По време на дискусията стана ясно, че планираният приход от такса битови отпадъци е в размер на 3 067 751€, с очаквания преходен остатък от 2 747 171,30 €, ще се обезпечи приходната част на бюджета спрямо общата стойност на предложените план-сметки за 2026 г. Стана ясно още, че годишно отпадъците на Регионалното депо са около 49 000 тона, от тях 16 000 тона са битов отпадък от жителите на община Разград, между 6 и 8 тона са едрогабаритните отпадъци и тези от нерегламентирани отпадъци, 2 000 тона са строителните отпадъци от община Разград, останалото количество е от другите 6 общини в област Разград. След стартирането на дейността на сепариращата инсталация до сметището в края на месец октомври депонираният отпадък започва да намалява, първите констатации са, че 50% от приетия в инсталацията отпадък подлежи на преработване.

Общо 10 бяха докладните записки в предварителния дневен ред на сесията на местния парламент. Пред съветниците ги представиха: Кметът Добрин Добрев и заместник-кметовете Полина Иванова и Зорница Евгениева, в сесията участва и заместник-кметът Елка Неделчева. Една от докладните обаче бе оттеглена, тъй като по време на публичното й обсъждане са постъпили предложения, приети от вносителя и тя отново трябва да бъде публикувана на сайта на Община Разград за един месец и след това внесена на следващата сесия на Общинския съвет. Това е предложението за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Разград и приемане на Правилник за организацията и дейността му.

Приета бе докладна за изменение и допълнение на Наредба №18 на Общински съвет-Разград за определяне размера на местните данъци на територията на община Разград. Решението е свързано с превалутиране на размерите на наложите от лева в евро.

С решението си съветниците приеха част от общински имот Здравна служба в Киченица да бъде включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти, към него има интерес за наемане от „Български пощи“ЕОД.

Съветниците дадоха съгласие Община Разград да кандидатства с предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“. Предвижда се новият електрически автомобил да се използва от Дома за стари хора. Припомняме, че Община Разград преди няколко седмици спечели проект за закупуване на един електрически автомобил за ползване от социални услуги и за поставяне на фотоволтаични системи на 6 социални услуги.

Със свои решения съветниците одобриха и предложенията да бъде предоставена безвъзмездно за 3 години част от имот-публична общинска собственост на Министерство на правосъдието за нуждите на РС“Изпълнение на наказанията“ и ОЗ“Охрана“, както и за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост на ПП“Има такъв народ“ – на ул. „Тимок“1.

Съветниците определиха Станислава Русева за представител на Община Разград в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ“Св. Иван Рилски“, упълномощиха я да гласува „за“ по предложенията в дневния ред. Заседанието ще се проведе на 29 декември от 13,30 ч. в библиотеката на болницата. Сред решенията, които ще се обсъждат, е промяна на капитала на дружеството. Държавата като основен акционер иска увеличаване на капитала, тъй като през годината са предоставени средства за нова апаратура от Министерството на здравеопазването. Към момента държавата е собственик на 90,90% от капитала, предложението е да станат 91,22%. Община Разград има дял от 3,47%, с предложението ще станат 3,34%, останалите шест общини от област Разград имат по по-малко от 2% дял.

Съветниците одобриха предоставените през 2025 г. временни безлихвени заеми от временно свободни бюджетни средства за финансиране на разходи по европейски и други външни проекти, дадоха съгласие и при възникнала необходимост да се ползва временен безлихвен заем от временно свободни средства на Община Разград за осигуряване на временен финансов ресурс за разходи по реализацията на проекта „Около поречието на река Бели Лом“. Средствата ще бъдат възстановени по бюджетната сметка на Община Разград след всяко плащане от Управляващия орган и/или окончателното верифициране на разходите по проекта. Договорът за изпълнението му бе подписан в края на ноември. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ от Програма „Развитие на регионите 2021-2027“ е 46 223 765,01 лв. По проекта трябва да бъдат извършени общо 15 дейности от различни сектори. Сред тях са: укрепване на къща – музей „Димитър Ненов“; Съхранение и развитие на културното наследство чрез укрепване, внедряване наенергоефективни мерки и надстрояване на административно-експозиционната сграда на Регионален исторически музей – Разград; Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на ДКЦ 1 Разград;ремонти на общински пътища; Подобряване на достъпността и безопасността на транспорта чрез осветяване и сигнализиране на пешеходните пътеки в гр. Разград и изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание“ и ул. „Перистър“ гр. Разград;Доизграждане на съществуващата велоалея по бул. „Априлско въстание“ от ул. „Бузлуджа“ до кръстовището с бул. „България“ и от бул. „Странджа“ до Бизнес зона „Перистър“ и други. Част от проектите се реализират в партньорство с Община Лозница, Община Цар Калоян и Областна администрация Разград.

