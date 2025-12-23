Свободни работни места за медицински специалисти в яслена група обяви Община Плевен

Две свободни работни места за длъжността „медицински специалист“ в яслена група в Детска градина „Трети март“ обяви Община Плевен.

Срокът за подаване на документите е до 17.00 часа на 09 януари 2026 г. в Центъра за административно обслужване на пл. „Възраждане” № 4 в гр. Плевен.

Изисквания за заемане на длъжността:

За медицински специалист в яслена група – образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“; Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

Необходимите документи, които трябва да се подадат, са:

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност /по образец/;

2. Диплома за исканата образователно – квалификационна степен;

3. Автобиография /CV/;

4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатства за вакантна длъжност в общинско детско здравеопазване.

https://pleven.bg/bg/vakantni-dlazhnosti/obyava-za-svobodno-rabotno-myasto-za-dlazhnostta-meditsinski-spetsialist-v-yaslena-grupa-v-dg-treti-mart-2-svobodni-pozitsiibg-1

Facebook

Twitter



Shares