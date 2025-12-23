Свободни работни места за медицински специалисти в яслена група обяви Община Плевен
Две свободни работни места за длъжността „медицински специалист“ в яслена група в Детска градина „Трети март“ обяви Община Плевен.
Срокът за подаване на документите е до 17.00 часа на 09 януари 2026 г. в Центъра за административно обслужване на пл. „Възраждане” № 4 в гр. Плевен.
Изисквания за заемане на длъжността:
- За медицински специалист в яслена група – образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“;
- Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.
Необходимите документи, които трябва да се подадат, са:
1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност /по образец/;
2. Диплома за исканата образователно – квалификационна степен;
3. Автобиография /CV/;
4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).
Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатства за вакантна длъжност в общинско детско здравеопазване.
