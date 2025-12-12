Свободата да знаеш – кюстендилските деца за социалните медии

Четири училищни отбора участваха във финалната дискусия – състезание от образователния проект на Окръжен съд – Кюстендил и немската организация с нестопанска цел „Харта 22“ – „Свободата да знаеш“:

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Любомира Симеонова и Борислав Райков от 12 „а“ клас; Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ – Калоян Канев от 11 клас и Борис Петров от 12 клас;, Спортно училище „Васил Левски“ – деветокласничките Бианка Крумова и Симона Априлова; ПГ по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – Никол Григорова и Чавдар Тодоров от 11 клас.

Домакини на събитието бяха председателят на Окръжен съд Кюстендил, съдия Пенка Братанова и г-жа Мария Димчева, правозащитник, създател и управител на немската организация с нестопанска цел „Харта 22“, със седалище в Мюнхен, които бяха и жури на финалната дискусия. Журито единодушно определи за победител отборът на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, но изрази благодарност и задоволство от представянето на всички отбори.

Учениците от четирите отбора получиха като подарък раници, тефтери и химикали, изработени от рециклируеми материали. Наградата за победителите, Любомира и Борислав от ПМГ- Кюстендил, е по един мултифункционален Smartwatch.

„Като представител на институция, която по силата на Закона се занимава с разглеждане на състоянието на престъпността и на отделни правонарушения в нашия район, с безпокойство подкрепям мнението на голяма част от обществото, за негативното въздействие на социалните медии върху младите хора, върху тяхното личностно развитие и психика. Затова и с радост приех покана на немската неправителствена организация „Харта 22“ за реализация на проекта „Свободата да знаеш“ в нашия съдебен район. По време на проекта успяхме да запознаем Вас и други ваши съученици с правата Ви в социалните медии, с опасностите които се крият там. Разяснихме и наказателно – правните последици от определен тип поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, като клевета ,обида, следене, закана за убийство. Считам, че постигнахме успех и без да навлизаме в личното Ви пространство, успяхме да получим обратна връзка. Надявам се, че и през следващата година ще съумеем да стигнем до Вас и да реализираме други проекти, по теми, които Ви вълнуват“, каза председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова.

Основателят и управител на немската организация с нестопанска цел „Харта 22“, със седалище в Мюнхен и клон в България ( Кюстендил ), Мария Димчева благодари от сърце на всички ученици, участвали в проекта „Свободата да знаеш“. Тя коментира и въпроса: каква е разликата между хората и модерния изкуствен интелект?

„Това което ни отличава нас хората е, че ние имаме способността да мислим, да разсъждаваме, да се вълнуваме, да чувстваме, да поставяме под съмнение, това което четем или това, което ни е казано, да избираме съзнателно какво искаме да постигнем в живота. Колкото и да се развива изкуствения интелект, нашите способности като хора, мислещи същества, критично мислещи същества, ще остане. Социалните медии като тема- мисля, че нямаме еднозначно мнение за тях. Със сигурност има големи позитивни ефекти. Това, че вие можете да се свързвате по между си, независимо къде се намирате по света, да споделяте мисли, идеи, проекти, да създавате нови приятелства. Има млади хора, които са социално изолирани, за тях е от особено значение през социалните медии да намерят контакт с други млади хора, с подобна на тяхната съдба. Междувременно експертите са категорични, че социалните медии имат негативно въздействие върху психиката на подрастващите. Те водят до деконцентрация, лош сън, до нисък успех в училище. Кибертормозът предразполага социална изолация. Избрахте темата с идеята да ви провокираме да мислим и да размените аргументи За и Против използването на социалните медии. Имаме съдебните казуси от 41 щата и Ню Йорк в САЩ, където съдят компаниите, които стоят зад социалните медии. В Европа дискусията тече бавно, още е абстрактна. Мисля, че сме пионери с този проект. Радвам се на приноса на кюстендилските деца, които винаги са били будни и отворени към света“, каза Мария Димчева.

Калоян Канев от Езикова гимназия бе категоричен, че пълната забрана на социални медии за деца до 16- годишна възраст, която влезе в сила в Австралия, не е решение и се застъпи за по – либерален модел на регулация в България. „Социалните мрежи трябва да подсигурят среда, в която не потребителите да се напасват спрямо тях, а те да се напасват спрямо потребителите. Телефоните вече са естествено продължение на нашите ръце, трябва да внимаваме как ги използваме“, каза Калоян от Езикова гимназия.

Възползвайки се от финалните си минути от дискусията, Бианка и Симона от Спортното училище, заявиха: „Ние не искаме да забраним технологиите. Ние искаме да ги използваме така че, те да помагат, а не да вредят. Вярваме, че когато обществото поставя здравето и безопасността на децата на първо място, всички печелим. Ако Австралия може да защити своите деца, значи и ние можем, и днес, ние защитаваме точно това“.

Никол от ПГ по икономика и мениджмънт се обяви за забрана на телефоните в училище, но само по време на часовете, ако не се използват с учебна цел.

„Социалните мрежи са широко поле за развитие за мнозинството хора и с напредването на света, и развитието на нашата цивилизация, те са неизбежна част от нас и трябва да измислим начини, по които да ги интегрираме в живота ни. Заедно, когато се обединим постигаме много и може да се справим с проблема“, коментира Любомира Симеонова от ПМГ „Проф. Ем. Иванов“.

Окръжен съд Кюстендил и „Харта 22“ започнаха работата по образователния проект „Свободата да знаеш“ в началото на 2025 г. Той е в синхрон с Образователната програма на ВСС и МОН.

