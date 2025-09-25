Свищовските ученици отново ще изучават китайски език безплатно

За поредна година свищовските ученици получават една вълнуваща възможност – да се докоснат до богатството на китайския език и култура напълно безплатно. Обучителният курс е насочен както към начинаещи, така и към ученици, които вече са преминали първо ниво или имат натрупани основни знания по китайски език.

Тази година занятията ще се водят за първи път от г-ца Джан Ябин (Zhang Yabin) – преподавател-доброволец от Китай, която заменя досегашната преподавателка г-жа Dandan Tang. Работният език на курса ще бъде английски, което допълнително ще развие езиковите умения на участниците.

Формираните групи в СУ „Николай Катранов“, СУ „Димитър Благоев“ и ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ ще провеждат занятията си ежеседмично по предварително изготвен график.

След приключване на курса всички желаещи имат възможност да се явят на изпит, при успешно полагане на който ще получат сертификат HSK, удостоверяващ ниво по Общата европейска езикова рамка.

Участието в курса е напълно безплатно за учениците, тъй като всички разходи по пребиваването на г-ца Джан Ябин се поемат от Община Свищов. Това е пореден израз на ангажимента на местната администрация да осигурява равен достъп до качествено и модерно образование за всички.

Инициативата се реализира в партньорство с Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, които заедно с Община Свищов доказват, че инвестицията в образованието и културния обмен е инвестиция в бъдещето на младите хора.

