Свищов ще отбележи тържествено Деня на Съединението

Община Свищов и 55-ти Инженерен полк – Белене организират честване на 6 септември пред паметника на Свободата

Община Свищов и 55-ти Инженерен полк – Белене организират тържествено честване по повод 6 септември – Деня на Съединението на България.

Ритуалът ще се проведе на 6 септември, неделя, от 11:00 часа пред паметника на Свободата в Свищов.

Събитието е посветено на една от най-значимите дати в българската история – Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

С тържественото честване Свищов ще отдаде почит към делото на българите, превърнали националното обединение в кауза и защитили правото на страната сама да определя своето бъдеще.