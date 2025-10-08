„Световно кафене“ организира Общинският съвет по наркотични вещества за Деня на психичното здраве

Всяка година екипът на Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към него гр.Разград провежда превантивна кампания във връзка със Световния ден на Психичното здраве – 10 октомври.

Тази година темата е „Достъп до услуги – психично здраве при бедствия и извънредни ситуации“. Изработени са мултимедийна презентация и тематични плакати, които са разпространени по всички училища. Милиони деца по света понасят тежки психологически и социални последици поради въоръжени конфликти, природни бедствия и други извънредни хуманитарни ситуации. Твърде често децата с психични заболявания търпят стигма, дискриминация – дори нарушения на човешките права. Те могат да бъдат изключени от техните общности или да бъдат изложени на по-нататъшно насилие включително на местата, където трябва да са в най-голяма безопасност и защитени. За юношите тежкото страдание и излагането на травматични събития могат да доведат до различни вредни последствия, включващи злоупотреба с алкохол и наркотици, ниска самооценка, здравословни проблеми, лоши постижения в училище и самонараняване.

На 7 октомври ОбСНВ и ПИЦ към него проведоха инициативата „Световно кафене“ в хотелски комплекс „Лес“ с ученици от гимназиите в града. Световното кафене е интерактивен метод за групова дискусия, който създава непринудена и вдъхновяваща атмосфера за обмен на идеи, вдъхновяващо събитие, което насърчава открит диалог, емпатия и споделяне на лични и професионални гледни точки. В него се включиха осем училища – ППМГ„Акад.Н.Обрешков“, ПГИ„Робер Шуман“, ПГПЧЕ„Екзарх Йосиф“, НПТГ„Шандор Петьофи“, ПГХТБТ„Мария Кюри“, ПГТС„Христо Смирненски“, ПГССХВТ„Ангел Кънчев“, ПГО„Ст.Н.Спасо-Еленина“ – с 47 участници, които бяха разпределени в пет отбора със стимулиращи имена – „Любов“, „Мечти“, „Късмет“, „Подкрепа“, „Благодаря“. Всички участници дискутираха по тематичните въпроси „Как психичното здраве влияе на начина на мислене и поведение в ежедневието?“, „Защо травматични събития могат да доведат до различни вредни последствия за юношите?“, „Каква е връзката между психичното здраве и извънредните ситуации?“, „Как може общността да се включи в подкрепата на засегнатите хора?“, „Какво означава да бъдеш психически здрав?“ Всеки отбор си имаше ментори – доброволците към ОбСНВ, облечени в цветни тениски с логото на ОбСНВ и техните имена. Те помагаха в събеседването по всички въпроси, надграждаха информация и накрая обобщаваха натрупаните идеи пред всички участници.

Целта и предимствата на тази кампания е да се повиши осведомеността за психичното здраве, да се намали стигмата около психичните заболявания, да се създаде безопасно пространство за споделяне и подкрепа, насърчава сътрудничеството и креативността.

Общинският съвет по наркотични вещества благодари на ръководствата на училищата, които се включиха в инициативата.

Facebook

Twitter



Shares