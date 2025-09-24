Световно известните Barcelona Gipsy balKan Orchestra пристигат за огнен концерт в зала „Колодрум“ в Пловдив

Готови ли сте за музикален пожар? Barcelona Gipsy balKan Orchestra се завръщат у нас с концерт, който ще ви пренесе отвъд граници и езици – от Балканите, през Близкия изток до Средиземноморието. През октомври, страстната международна етно формация пристига в Пловдив, за да разтопи есента със своите огнени ритми и нови композиции.

Огненият концерт на Barcelona Gipsy balKan Orchestra в Пловдив ще се състои на 22 октомври 2025 г. в зала „Колодрум“ от 19:30 ч. Специален гост ще бъде Калоян Куманов – виртуозният български акордеонист, част от европейското турне на групата, който с огромна радост ще сподели сцената с музикантите от BGKO и в Пловдив. Музикантите ще изпълнят както най-големите си хитове, така и нови композиции, подбрани специално за концерта в България. Обещават експлозия от страст, енергия и ритъм, с музикална разходка между Балканите, Близкия изток и Средиземноморието. Публиката ще се наслади на вечер, пълна с емоция, културно пътешествие и много музикални изненади.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra (BGKO) са известни с уникалния си музикален стил. Групата е позната със своето умение да смесва традиционна балканска, клезмер, ромска музика и джаз. Те създават модерен и автентичен звук, който е едновременно енергичен, емоционален и завладяващ. Музикантите в оркестъра са от различни националности – Испания, Италия, Франция, Сърбия, Гърция, Украйна и други. Тази мултикултурност се отразява и в техния репертоар, който включва музикални традиции от Балканите, Близкия изток и Средиземноморието. Концертите на BGKO са запомнящи се с голямата си енергия и с това, че успяват да пренесат публиката на едно незабравимо пътешествие през различни култури и емоции. Те са изключително харизматични на сцената и създават силна връзка с публиката със страстните си изпълнения на живо.

Групата е особено популярна с оригиналните си аранжименти на традиционни песни, включително и от българския фолклор. Те са преаранжирали песни като „Море сокол пие“ и „Македонско девойче“, давайки им нов, съвременен живот. Имат издадени множество албуми, сред които „Balkan Reunion“, „Del Ebro al Danubio“, „Avo Kanto“ и „Nova Era“.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra са изнасяли концерти в България и преди. Те са изградили силна връзка с българската публика и са се връщали многократно. В свое интервю, китаристът на групата Жулиен Шанал споделя, че българската публика ги посреща с голям ентусиазъм и че те обичат да изпълняват и преаранжират български фолклорни песни. Силната им връзка с България се подчертава и от факта, че към настоящия им състав се е присъединил и българският акордеонист Калоян Куманов.

Калоян Куманов е един от малкото музиканти в Европа, виртуозно изпълняващи класически произведения на акордеон. Той е възпитаник на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. След дипломирането си в България печели конкурс за концертмайстор на Акордеонния оркестър на Барселона и Оркестъра към консерваторията в Сабадей – Каталуния и се превръща в първия българин свирил и в двата централни акордеонни оркестъра на Каталуния.

Завършва Държавния университет на Барселона, където специализира „Музикална педагогика“ в класа на Роса Мария Жирбау, президент на Каталунската асоциация на педагозите и специалност „Ддирижиране“ в класа на големия диригент Едмонт Елкстром.

Единадесет години е преподавател в Каталунската консерватория по акордеон, солфеж и хорово пеене. Става coлиcт и пъpви акордеон в Акордеонния оркестър нa Caбaдeй c диpигeнт Mигeл Анxeл Maecтpo. В този състав гастролира не само из цяла Испания, но и стига до Музикалния театър на Менделсон и Йохан Бах Хале в Лайпциг.

Преподава акордеон, пиано, солфеж и хорово пеене в консерваторията Лисеу. Вдъхновява учениците си в Музикалната школа „Opфeo Гpacиeнc“, както и в Музикалната академия на остров Meнopкa, където e и пъpви диpигeнт нa Акopдeoнния оркестър.

Участва в множество различни музикални проекти, камерни състави, групи за World Music, Folk music, класическа музика, самостоятелни концерти и др. Участва в театрални пиеси като композитор и музикант. Води майсторски класове по акордеон за класическа музика и балканска музика. Изнася лекции на педагогически теми. След всичко това решава и се завръща в България, не само заради носталгията, но най – вече заради желанието да твори на световно ниво в собствената си страна.

Безспорната музикална сензация през миналата година бе новината, че за първи път българин става част от световно известните Barcelona Gipsy balKan Orchestra, Акордеонистът Калоян Куманов получи покана и участва в европейското турне на групата, което премина с невероятен успех.

На 22 октомври 2025 г. в зала „Колодрум“ от 19:30 ч. „музикалният пожар“ ще се случи и в Пловдив! Концертът се организира от Cantus Firmus с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Билети се продават на всички билетни каси в Пловдив в мрежата на Eventim и EpayGo.–

Facebook

Twitter



Shares