Световният феномен 40 FINGERS с концерт в Античния театър

Италианският квартет идва за първия си концерт в България на 23 юли в Пловдив

Смятани от критиците и от публиката за новия световен кросоувър феномен, 40 Fingers са забележителен квартет от китаристи, които с милиони гледания завладяват социалните медиипо цял свят, с техните майсторски интерпретации и аранжименти на класически произведения, известни рок и поп песни, и филмова музика.

Световният феномен в кросоувъра, виртуозите на китарата 40 Fingers, идват за първия си концерт в България на 23 юли 2024г., в Античен театър, Пловдив.

40 Fingers бяха оценени и от много световни звезди на музикалната сцена, които ги поканиха за съвместни проекти – от Андреа Бочели до американката Тори Кели, минавайки през Анди Съмърс от The Police, с когото създадоха нов аранжимент на известната Bring on the Night.Гледанията на техните изпълнения в YouTubeнадвишават 100 милиона. А Queen аплодира и направи официално признание тяхната версия на „Бохемска рапсодия”, като я публикува на сайта си.

След успеха на турнето им в САЩ, с 23 концерта в елитни клубове и театри в големи американски градове – от Ню Йорк до Лос Анжелис, през Чикаго, Бостън, Вашингтон, Атланта, Нешвил, Сан Франциско и др., 40 FINGERS обявиха завръщането си на Стария континент, започвайки от големи концертни зали в родната им Италия. Като част от турнето си те включват и България с концерта си в Античния театър в Пловдив.

Четирима музиканти, всеки един от тях със силна музикална история и различен опит, заедно изследват нови звукови вселени, предлагайки обширен репертоар, който започва от аранжиментите на поп и рок парчета за четири китари до техните собствени композиции.

Общата им страст към киното и телевизионните сериали, както и към музиката им, ги провокира да направят серия от оригинални аранжименти на известни музикални шедьоври,сред които версията им върху две от основните теми на Джон Уилямс от сагата на Джордж Лукас „Междузвездни войни”, както и „Последният мохикан”, а също и вариации по някои от основните теми от Хари Потър, и от филмите на Дисни.

Сцената е техният естествен дом. 40 Fingers, които, придружени от изключително зрелищна визуална продукция, създадена от едни от най-добрите европейски визуални дизайнери, пренасят публиката в музикално пътешествие без езикови и географски граници чрез техните версии на Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango и други мeлодии, преминавайки през всички жанрове, обединявайки и вълнувайки меломаните по цял свят.

Концертът на 40 Fingers е на 23 юли 2024г, в Античен театър, Пловдив. Билети се продават в мрежата на Ивентим в цялата страна, в Пловдив – каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред Община Пловдив, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн на Eventim.bg.

Facebook

Twitter



Shares