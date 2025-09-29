Световният ден на сърцето ще бъде отбелязан днес в Смолян с консултации с кардиолог и физическа активност

По повод Световния ден на сърцето, Дружеството на кардиолозите кани смолянчани да се включат в инициативата „Изкачи се с кардиолога си“!

Сборният пункт е днес от 16:30 часа пред Спортната зала „Величко Чолаков“. Специален гост ще бъде д-р Зинаида Ковачева, която ще поведе изкачването по стълбите към Стария център. Обуйте удобни обувки и елате с добро настроение! Присъединете се, за да покажем, че грижата за сърцето започва с малки, но важни стъпки, отправят послание от Дружеството на кардиолозите.

