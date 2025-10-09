Световният ден на психичното здраве се отбелязва всяка година на 10 октомври

„Силата е в избора“.

Под това мото ще премине отбелязването на Световния ден на психичното здраве 10.10.2025 г. от всички Превантивно – информационни центрове в страната.

Основният фокус определен от Световната федерация за психично здраве тази година е „Достъп до услуги: Психично здраве при катастрофи и извънредни ситуации“ , съобщи секретарят на центъра в Смолян Мария Славчева.

Катастрофалните бедствия и извънредни ситуации са сложни световни проблеми, които засягат отделните хора, семействата и общностите, нарушавайки емоционалното им благополучие. Засегнатите изпитват психологически дистрес, който обикновено се подобрява с времето, но някои хора развиват психично разстройство. Един на всеки пет души (22%), преживели война или конфликт през предходните 10 години, може да страда от депресия, тревожност, посттравматично стресово разстройство, биполярно разстройство или шизофрения. Извънредните ситуации значително нарушават услугите за психично здраве и намаляват наличието на качествена грижа. Хората с тежки психични заболявания са по-уязвими по време на извънредни ситуации и се нуждаят от достъп до психично здравни грижи и други основни нужди незабавно.

Необходими са целогодишни действия за:

• Повишаване на осведомеността и подготовката относно необходимостта от психично здравни услуги по време на извънредни ситуации и катастрофи, за да се даде възможност на хората да се справят и да предотвратят дългосрочни проблеми с психичното здраве.

• Защита на правата на хората с тежки психични разстройства, особено на тези, които са преживели природна или причинена от човека извънредна ситуация, или катастрофално бедствие.

• Насърчаване на прилагането на стратегии за намаляване на стигмата и дискриминацията, свързани с търсенето на услуги за психично здраве и злоупотреба с вещества.

• Насърчаване на приемането на политики и финансиране, необходими за прилагане на интервенции за психично здраве и социална помощ във всички спешни ситуации и планове за готовност.

• Създаване на мрежи между специалисти по психично здраве, доставчици на здравни и социални грижи, служители в сферата на услугите, училищен персонал и обществени групи, за да се подготвят за подобни извънредни ситуации и да се запази непрекъснатостта на грижите за преживяващите травма.

Подкрепата за психичното благополучие на хората по време на хуманитарни извънредни ситуации не е просто важна – тя спасява животи, дава на хората силата да се справят, да се възстановят и изградят отново не само като индивиди, но и като общности. Работейки заедно, можем да осигурим необходимата подкрепа за най-уязвимите и да защитим благосъстоянието на всички. Глобалната кампания за 2025 г. призовава правителствата, неправителствените организации и здравните системи да удвоят усилията си за създаване на свят, в който психичното здраве е ценено, защитено и достъпно за всички, особено в трудни времена.

Facebook

Twitter



Shares