Световният ден на поезията дава старт на Есенни литературни дни 2025 в Стара Загора

В града на поетите и липите ще бъдат наградени победителите в Национален конкурс за поезия „Акад. Николай Лилиев“ и Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“

Начало на събитията от XII-тото издание на форума поставя отчитането и награждаването на победителите от тазгодишното издание на Национален конкурс за поезия „Акад. Николай Лилиев“. Награждаването ще се проведе на 1 октомври 2025 г. в 17.30 ч., в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. За начало на литературния фестивал отново е избрана датата 1 октомври – Световен ден на поезията.

Почитателите на литературата ще се насладят на богата палитра от събития по време на фестивала. Предвидени са прожекции на филми, представяне на книги и творчески работилници.

Акцент в програмата е прожекцията на документалния филм „Съединението – 140 години по-късно“ със специалното участие на проф. Петър Стоянович на 4 октомври (събота) от 19.00 ч., в залата на Оперен театър.

Награждаване и рецитал на отличените млади творци в XLII издание на уважавания от поетите Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ ще се състои на 24 октомври 2025 г. Церемонията по награждаването ще започне в 17.30 ч. в изложбена зала „Лубор Байер“, като журито на конкурса ще връчи наградата „Златното яйце“.

В последния ден от фестивала, 30 октомври 2025 г. от 16.30 ч., в Къща музей „Гео Милев“ ще бъдат отчетени резултатите от VII Национален конкурс за авторска приказка 2025 „Хитър Петър и изкуственият интелект“.

Facebook

Twitter



Shares