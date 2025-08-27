Световният ден на кучето вдъхнови нова традиция в Габрово

26 август се оказа не просто обикновен ден в края на месеца, не просто Световен ден на кучето, а ден, който вдъхнови младежите на Габрово за нова традиция.

Младежки център – Габрово отбеляза празника с топлина, грижа и съпричастност, като организира посещение на група младежи в Приюта за животни – Габрово. Всъщност, това, което започна като еднократна инициатива, се превърна в нещо много по-голямо – нова традиция, която ще се случва всеки месец.

Младежите бяха посрещнати от прекрасни четириноги приятели – кучета, изпълнени с обич, доверие и желание за внимание. Разходките, игрите и прекараното време с тях се превърнаха в емоционално преживяване, което със сигурност е докоснало душите, както казват от Центъра с усмивка „и на двукраките, и на четирикраките“ и със сигурност е оставило трайна следа. „Излязохме от приюта по-богати, с по-топли сърца и с още по-голямо осъзнаване колко е важно да се грижим и да обичаме животните“, споделиха участниците.

Вдъхновени от преживяното, организаторите решиха да превърнат „Деня на кучето“ в ежемесечна инициатива. Вече е договорено с приюта младежите да посещават животните поне веднъж месечно, като следващата дата ще бъде обявена съвсем скоро.

Инициативата получи изключителен интерес от страна на младите хора. Припомняме, че темата за тях не е съвсем нова и вече увлича все повече последователи. През изминалата учебна година единадесетокласници от Националната Априловска гимназия реализираха собствен проект наречен „Мисия 1+1 = вземи“ в партньорство с Приюта за животни. Инициативата, създадена с обич и грижа от учениците си поставя за цел да помогне на кученца от приюта да открият своя истински дом. „Вярваме, че всяко животинче заслужава топлина, сигурност и любов. Затова и мисията ни е проста, но силна: един човек + едно куче = една нова история.” – споделят учениците за своята кауза.

Към това се присъединява и Младежки център – Габрово, откъдето напомнят, че всяко куче в приюта чака своя човек – дом, топлина и добрина.

Ако желаете да се включите в следващата инициатива или да научите повече, следете страницата на Младежки център – Габрово Facebook

А ако сте готови да отворите сърцето и дома си за един верен приятел, на когото да дадете шанс за по-добър живот – вижте сайта на „Мисия 1+1 = вземи“.

Facebook

Twitter



Shares