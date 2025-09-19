Светослав Емандиев с изложба „Завръщане у дома“ в Пловдив

След повече от три десетилетия извън страната художникът Светослав Емандиев се завръща в България с изложба, озаглавена „Завръщане у дома“.

Тя е посветена на 70-тa годишнина на твореца и събира картини, вдъхновени от България, както и от различни периоди на неговото половинвековно изкуство. Изложбата включва живописни платна, портрети, натюрморти, абстрактни композиции, дърворезба, скулптурни портрети и пейзажи от емблематични български места като Копривщица, Широка лъка, Лом, Бачково, Несебър и Балчик.

„Неслучайно избрах Пловдив. Тук имам много чувства, спомени от студентските ми години и добри приятелства. Пловдив е история, романтика и град-люлка на българската култура“, споделя художникът.

Творчеството на Светослав Емандиев е израз на хармоничното преплитане между живопис, скулптура и дърворезба – форми, които никога не е разглеждал поотделно, а като едно цяло. Още от ранна възраст той проявява интерес към пластичните изкуства, а първата му изложба се е състояла, когато е едва 12-годишен. Благодарение на подкрепата на съседи и преподаватели, талантът му е представен пред проф. Веселин Стайков – известен график и илюстратор.

„Проф. Стайков ми каза: „Не се ограничавай! Запомни, че е хубаво да опиташ от всичко, за да намериш своя път и своето място в изкуството!“ и това ме беляза завинаги“, разказва Емандиев.

Сред преподавателите му през годините са изтъкнати имена като акад. Георги Чапкънов, акад. Кънчо Цанев и акад. Антон Дончев – хора, които оставят своя отпечатък в развитието му като артист.

Извън България, Емандиев продължава да твори, без да изменя на своя почерк – дълбоко емоционален, вдъхновен от природата, хората и духовността. Изкуството за него е не просто форма на израз, а послание, което преминава през времето и културите.

„Изкуството е като висше послание между времената, хората, континентите. А творецът – посредник, който го носи“, споделя авторът.

С изложбата си в Пловдив Светослав Емандиев не просто се завръща у дома, а открива нова страница – като споделя натрупания си опит, вдъхновения и любов към българската култура с родната публика.

Експозицията ще бъде открита на 20 септември от 18 часа в културния център на Радио Пловдив. Това е първата изложба на автора след завръщането му в страната.

Светослав Емандиев е роден на 7 октомври 1955 г. в София. Завършва Гимназия по приложни изкуства, специалност Дърворезба, след което следва в Националната художествена академия. По повод 100-годишнината от създаването на столично училище през 1984 г. младият творец изработва голямо резбарско пано, посветено на делото на Светите братя Кирил и Методий. През 1991 г. е поканен да представи свои творби в Германия, където впоследствие прави редица изложби. Дипломната му работа „Спирала на живота“ с размери 380х175см е закупена от кметството в Пютлинген, Германия и досега украсява културната галерия на града. Същата година му е предоставено ателие за работа в немската провинция Саарланд, в което той развива активно творческа дейност. Следват изложби в Орво и Сен Мишел сюр Орже, Франция, както и в други градове на Германия. Талантът му е забелязан и оценен от абатството Himmerod, където по молба на абата изработва уникален по рода си модел на едноименния манастир, реставрира олтарна стена и абатски трон от 18 век, прави десетки пейзажи на обителта и околностите й. Освен това е поканен да нарисува няколко портрета за епископската галерия в Трир и редица архитектурни пейзажа от града.

През 2007 г. художникът реализира свой авторски проект в образователна програма в Ещернах под патронажа на Министерството на културата на Люксембург. Участва в множество изложби и арт фестивали, печели награди и популярност. Така започва наситеният с произведения и събития творчески период на Светослав Емандиев в Ещернах – картини, дърворезби, скулптури и скулптурни портрети и много други произведения на изкуството. Взема участие в различни изложби, прави съвместни пленери с творци от региона. А през 2023 г. със съдействието на културното министерство на Люксембург, в Ещернах в Градския културен център „Trifolion“ е организирана ретроспективна изложба на автора, в която са представени всички направления, в които той твори през последните години – живопис, дърворезба, скулптура, скулптурен портрет.

Неговото мото в живота е „Човечността е най-висшето изкуство“.

