Светлинен парад на мото-туристи за първи път в Хасково

“Мото Клуб Златно Крило” със съдействието на Община Хасково организират за първи път Светлинен парад на мото-туристите Хасково 2025.

Впечатляващият парад на светлини и мотоциклети ще се проведе на 5 септември от 19,00 часа по булевардите и улиците в Хасково. Целта на срещата е да се представи Хасково с неговите природни, исторически и туристически предимства пред международната общественост. В светлинния парад ще участват стотици мото-туристи от цяла Европа, които искат да опознаят България и в частност красивия ни град.

Именно за това организаторите от „Мото Клуб Златно Крило“ са избрали празничните за Хасково дни, в навечерието на 8 септември, за да проведат тук 13-тата Международна среща на мото-туристите от Европа от 3 до 7 септември в парк-хотел “Европа”.

Организатор на срещата е “Мото Клуб Златно Крило”, член на „Европейската Голд Уинг Федерация – GWEF”. В сдружението членуват единствено собственици на мотоциклет Хонда, модел “Gold Wing . Във GWEF участват 25 европейски страни с общата членска маса от 22 000 души. Под егидата на GWEF всяка седмица се провежда среща, наречена “треффен”, в различна страна-член на федерацията. Страната домакин и организатор трябва да покрие високите критерии за провеждане на токова събитие, зададени от GWEF.

Любителите на мото-туризма и мотоциклетите ще имат възможност да се запознаят с гостуващите мотоциклетисти в два последователни дни.

На 5 септември Светлинният парад ще тръгне от парк Кенана, ще премине през ул. „Стара планина“, бул. „Раковски“, бул. „Васил Левски“, бул. „България“, бул. „Освобождение“, бул. „Съединение“, ул. „Стефан Стамболов“, бул. „България“ и ще се завърне отново в парк Кенана.

На 6 септември от 16,00 часа ще се проведе „Парад на нациите“ на пл. „Свобода“. Преди началото му всички участници ще посетят символа на града- Монументът на Света Богородица с Младенеца и ще пристигнат на централния градски площад. По инициатива на “Мото Клуб Златно Крило” всички заедно ще се хванат за ръце и заедно с жителите и гостите на Хасково ще извият кръшно българско хоро в чест на Деня на Съединението. Всички мотоциклети ще останат на площад „Свобода“ два часа, за да може гражданите на Хасково и гостите на града да ги разгледат и да научат повече за мото-туризма.

