Светът на цветовете и идеите: изложбата с Уорхол, Харинг, Робърт Марс и Mr. Brainwash остава до 7 октомври в Бургас

Остават броени дни да се докоснете до известни творби на световноизвестни творци оставили ярка следа в историята на изкуството като Andy Warhol, Keith Haring, Willem de Kooning, Mr. Brainwash.

Изложбата в Културен център „Морско казино“ ще остане до 7 октомври. Експозицията ще ви отведе в един свят на ярки цветове, смели идеи и емоционални послания .В нея са включени и творби на Christo, Хубен Черкелов и Евгени Йонов.

Работно време: всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.

Вход: с билет



Кои автори ще видите:

Анди Уорхол е американски художник, водещ представител на течението поп арт. След успешна кариера като илюстратор на реклами, той става световноизвестен със своята работа като художник, авангарден кинорежисьор, звукозаписен продуцент и писател.

В центъра на творчеството на Анди Уорхол е общата представа за американската култура. Той рисува пари, доларови знаци, храна, женски обувки, известни личности и изрезки от вестници. За него тези предмети олицетворяват американските културни ценности. Например Кока-Кола представлява демократичното равенство между хората, защото: „Кока Кола винаги е Кока Кола, Кока Колата, която пие президентът, е същата като твоята или моята.“ Той използва популярни образи и методи за визуализиране на американската идентичност през XX век. Този нов поглед към американската култура е тема и резултат в творчеството му.

Освен изкуството, Анди Уорхол е доста популярен и с твърдението си, че „в бъдеще всеки ще бъде световноизвестен за 15 минути“. По-късно той се пошегувал пред репортери: „Моята нова реплика е, че след 15 минути всички ще бъдат известни“.





Don Ken – изкуството на малките стъпки към големия успех!



Белгийският артист, започнал като моден фотограф, е един от малкото в света, получил право да използва Дисни герои в своите творби.

Със своя ярък и енергичен поп арт стил, Don Ken превръща Мики Маус и други познати образи в символи на мотивацията, успеха и забавлението.

Посланията в картините му:

Малките стъпки и усилия водят до големи победи.

Успехът е комбинация от различни таланти и качества.

Заедно сме по-силни – обединението и екипната работа носят резултати.



Творчеството на Don Ken е като цветен заряд – смесица от поп култура, комикси и улично изкуство.





Mr. Brainwash

Thierry Guetta, по-известен като Mr. Brainwash, е един от най-ярките и провокативни съвременни артисти, съчетаващ поп арт, стрийт арт и вдъхновяващи послания. Работил е заедно с легендарния Banksy, а творбите му са разпознаваеми по експлозията от цветове, енергия и емоции.



Ученик на легендарния Анди Уорхол, Rupert Smith превръща изкуството в магия – работи с диамантен прах, текстури и светлинни ефекти, които карат платната му да оживяват.



Вдъхновен от духа на поп арта, той избира Грета Гарбо – символ на мистерия, елегантност и слава. В неговите творби тя е едновременно бляскава и недостъпна, превърната в икона, която надхвърля времето.



Образите на Smith винаги носят онзи напрегнат контраст между слава и самота, който прави стила му толкова разпознаваем и силно въздействащ.

За него портретите не са просто лица – те са икони на културата, които продължават да блестят дори и днес.





Роберт Марс

Роберт Марс, съчетава ретро поп и лукс в колажи с флуоресцентна светлина и смола. Неговите произведения вплитат темите за поп културата, славата и носталгията, като създават ярки композиции, които свързват миналото и настоящето.

Вдъхновен от иконите на 50-те и 60-те години, Марс споделя:

„Исках да запазя живи нещата, които наистина оказаха влияние през 50-те и 60-те години и все още имат значение днес.“

Кийт Харинг става популярна личност в Ню Йорк през 80-те – център“за общността на световноизвестните художници, изпълнители и музиканти, чието творчество взема своите знаци от градската улична култура. Той е вдъхновен от графитите, комиксите, музиката, танците, изобразителното изкуство и популярната култура. Харинг счита като важна черта на изкуството то да бъде публично. Рисунките му по тениски, значки или стикери са неразделна част от неговата философия, че „Изкуството е за всички“. Харинг добива огромно влияние върху своето поколение, и въпреки, че кариерата му се развива малко повече от едно десетилетие, ефектите на визуалната му лексика все още отекват силно.

