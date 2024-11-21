Света Архиерейска литургия бе отслужена от Негово Високопреосвещенство Доростолски митрополит Яков със свещеници от Доростолската епархия в Катедрален храм „Свети първовърховни апостоли Петър и Павел“ в Силистра по повод Деня на християнското семейство и православна младеж.

Светият празник Въведение Богородично събра множество вярващи, за да отправят молитва за здраве, мир и благоденствие.

Сред миряните, взели участие бяха г-н Александър Сабанов – кмет на Община Силистра и г-н Димитър Трендафилов – председател на Общински съвет – Силистра.

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