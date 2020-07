„Свещеникът”, по разказ на Деян Енев, представят тази вечер на Международния филмов фестивал Бургас

Режисьорът Борислав Колев и продуцентът Мария Ландова представят тази вечер в Бургас последния си филм – „Свещеникът“.

Той е по разказ на Деян Енев, а в ролите ще видим Мариана Крумова, Любен Чаталов, Ели Колева, Александър Тонев, Владислав Карамфилов – Въргала.

Историята разказва за влюбена двойка, която пристига в малко село и се оказва въвлечена в последното „плаване“ на душата на възрастния Константин, който търси покой в края на дните си.

Зрителите на Международен филмов фестивал Бургас ще могат да се включат и в дискусията със създателите на късометражната лента преди прожекцията й.

Това е втората дискусия, организирана от Международен филмов фестивал Бургас тази година, след като снощи Еди Шварц и Йордан Петков представиха своя последен късометражен филм „Нощна смяна“. Днес – 20 юли, фестивалната програма започва с блок анимационно кино за деца от 7 до 11 години от 10.30 часа в КЦ „Морско казино“.

Представянето и прожекцията на „Свещеникът“ е от 21.30 часа на открита сцена „Охлюва“, а от 22.00 часа там ще гледаме мексиканския „Вълците“ на Самуел Киши. Филмът представя историята на малките Макс и Лео, които емигрират в САЩ и попадат зад четири стени с мечтата да посетят „Дисни“. Режисьорът Самуел Киши е носител на Grand Prix of the International Jury in Generation Kplus for the Best Film на Берлинале, както и на SIGNIS Award от Havana Film Festival.

Международният филмов фестивал Бургас 2020 се организира от Фондация „Модерат“, в партньорство с Община Бургас. Всички събития в неговата програма ще се проведат при строго спазване на противоепидемичните мерки, предписани от Министерството на здравеопазването.