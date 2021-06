Суинг и джаз ще звучат на остров „Света Анастасия“

Събитието е първото от поредицата „Купон на острова“ и е със специалното участие на Еделина Кънева

Първата музикална проява на Държавна опера – Бургас на о. „Света Анастасия“, включена в програмата „Купон на острова“ 2021, е концертен спектакъл, обединил изисканата красота на суинга и джаза – на 25-и юни, от 21.00 часа, на живописната открита сцена край морския бряг на бургаския остров. Премиерата на концерта „Суинг класик“, по идея и сценарий на изтъкнатите оперни певици Еделина Кънева и Нона Кръстникова, които за първи път изпълниха джаз в Бургас, премина с голям успех миналото лято – в откритото пространство на Експо център „Флора“. Всеобщото мнение – и на по-широката публика, и на разбирачи в жанра, бе, че класата си е класа, независимо от предизвикателствата на един стил, който е осезаемо встрани от класическото оперно пеене. Концертът се осъществи и в залата на Бургаската опера, като бе последното събитие, преди локдауна в края на м. ноември 2020 г. Сценичната дейност на бургаската културна институция бе подновена в началото на м. февруари 2021 г., а около месец след това последва ново затваряне. Надеждите на всички, свързани с изкуството, а и не само, са тези тежки периоди да са останали само тягостен спомен и да няма повече подобни екстремни предизвикателства – и за ръководители на театри, и за изпълнители, и за публика. Именно затова Държавна опера – Бургас избра суинг концертът, носещ витални послания и зареждащ с настроение, породено от житейските радости и споделянето им с близки по разбиране души, да бъде първият от поредицата „Купон на острова“.

В петъчната вечер бургаските меломани и гости на морския ни град, която притежават усет към хубавата музика, ще имат възможността да чуят композиции из репертоара на колоси в джаз културата, като Елла Фицджералд, Луис Армстронг, Нат Кинг Кол и др. За посетителите на концерта, за които пътуването до Острова ще бъде съчетано с естетско преживяване, прекрасните солистки и бенд са подготвили истински вълнуваща програма. Те ще докажат, че квалитетни музиканти, имащи сериозната подготовка на класическата школа, биха могли да изпълнят на практика всичко, поради забележителния си професионален бекграунд.

Суингът е не само музикално течение, то е стил на мислене, стандарт на поведение, което излъчва финес, класа, чувственост и носталгия към романтичните години на миналия век. Именно това е основното внушение на нестандартния музикален проект. Гостите на Острова ще имат възможност да съпреживеят съзвучие от емоции, великолепно пресъздадено докосване до изискана естетска вселена, белязана с кадифена чувствителност. Стилните солистки Еделина Кънева и Нона Кръстникова умело вплитат емоции и послания във филигранно изпипаните вокали, съчетани с интелигентно чувство за хумор. Силно професионално присъствие зад рояла има и Мира Искърова, в съчетание с чудесния саунд на бенда – Патрик Конов, тромпет, Киро Иванов, ударни, Росица Тончева, контрабас.

В суинг вечерта на остров „Света Анастасия“ ще прозвучат вечните носталгични мелодии, носещи сюрреалистичната и терапевтична красота на един свят, съхранен от динамиката и тревогите на съвремието:

“My man’s gone now “/из операта „Порги и Бес“/, музика – Джордж Гершуин, “The man I love “, музика – Джордж Гершуин, “It Аin’t Necessarily So “ /из операта „Порги и Бес“/, музика – Джордж Гершуин, “Summertime “ /из операта „Порги и Бес“/, музика – Джордж Гершуин, “It Never Was You “, музика – Курт Вайл, “I’ve Got Rhythm”, музика – Джордж Гершуин “Lullaby Of Birthland”, музика – Дж. Шеринг, “September Song”, музика – Курт Вайл, “Unforgettable”, музика – Ървинг Гордън, “Someone To Watch Over Me”, музика – Джордж Гершуин, “Moon River”, музика – Хенри Манчини, “Sway”, музика – Л. Деметрио, „Amadu Mio” – музика Дорис Фишер и А. Робъртс, „Libertango”, музика – A. Пиацола, „Favorite Things” – музика Р. Роджърс и др.