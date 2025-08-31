СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за учебната 2025/2026 година

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием. за попълване на незаетите места след окончателното класиране.

Срокът за регистрация за класиране е от 8.30 ч. на 9 септември до 17.00 ч. на 12 септември 2025 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg. Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

Във Филиал – Бургас допълнителен прием се обявява за следните специалности и форми на обучение:

1. Музикални медийни технологии и тонрежисура – редовна форма на обучение

2. Методика на чуждоезиковото обучение – японски език – редовна форма, изнесено обучение

3. Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език – редовна форма, изнесено обучение

В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане, могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти и кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием.

Класирането ще бъде обявено на 16 септември 2025 г. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 17, 18 и 19 септември 2025 г.

Facebook

Twitter



Shares