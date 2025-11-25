Студенти по право провеждат част от практическите си упражнения в Община Варна

През 2025 г. Община Варна е сключила 39 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 159.27 млн. лв., научиха студентите по време на срещата

Второкурсници от специалност „Право“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ провеждат в Община Варна част от своите практични упражнения по дисциплината „Административно право“. Водени от своя преподавател и дългогодишен административен съдия Гергана Стоянова, те се срещнаха с юристи от Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ и експерти от Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“.

Студентите се запознаха с основните направления в работата на общинската администрация и на кмета като орган на изпълнителната власт. Те бяха любопитни да научат как минава един работен ден в правната дирекция и как се разпределя работата на юристите между всички текущи административни производства, взаимодействието със съдебните институции, съгласуването на всички решения, договори, заповеди и т.н. Второкурсниците се убедиха, че работата в администрацията никак не е скучна и еднообразна, че всеки работен ден е различен от предходния, а прякото прилагане на закона изисква познания от всички сфери на законодателството.

Стратегическото планиране и проектите, свързани с развитието на Община Варна в средносрочен план са в сферата на Дирекция ЕНОП, научиха студентите. Те се запознаха с Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО) – стратегическият документ, представящ средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината. Той се базира на задълбочен анализ на сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясна визия, цели и приоритети за развитие на Община Варна.

Дирекцията търси финансиране от фондовете на Европейския съюз, с които да бъдат реализирани проекти за решаването на актуални проблеми и нужди на общината. По време на срещата със студентите беше припомнено, че през 2025 г. Община Варна сключи 39 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 159.27 млн. лв., от които безвъзмездна финансова помощ – 147.16 млн. лв. и собствено финансиране – 12.1 млн. лв. Към месец ноември 2025 г. Общината изпълнява 60 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 223.46 млн. лв.

Проектите, които се изпълняват, включват основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 3 училища и 1 детска градина; изграждане на нови сгради на две съществуващи училища; ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЦПЛР средношколско общежитие „Михаил Колони“; въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на СК „Локомотив“, на НЧ „Христо Ботев 1928“ и на сградата на район „Вл. Варненчик“; изграждане, обзавеждане и функциониране на младежки център; основен ремонт, обзавеждане и оборудване на Дом за стари хора „Гергана“; въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 32 многофамилни жилищни сгради; изграждане на нови социални и интегрирани-здравно социални услуги за лица с увреждания и др.

Основният инструмент за финансиране на проекти за интегрирано развитие в общините през периода 2021-2027 г. е Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. В рамките на програмата Община Варна изпълнява два мащабни проекта – единият включва ремонт на два обекта от образователна инфраструктура, инвестиции в оборудване, в здравни инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в социална инфраструктура и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства.

Вторият проект предвижда подобряване на пътната инфраструктура чрез възстановяване на панорамен път IV-923 Варна – Златни пясъци в участъка на свлачище „Трифон Зарезан“ и подобряване на устойчивата градска мобилност чрез разработване на план, както и доставка на екологично чисти превозни средства и спомагателен състав за „Градски транспорт“.

До края на годината се очаква подписването на два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на още два одобрени проекта:

1. „Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“ на обща стойност 41.31 млн. лв., също финансиран по ПРР (включващ интегрирани проекти на Община Варна, Медицински университет – Варна и Община Шабла);

2. „Безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на община Варна“ на стойност 93 000 лв., финансиран по ПУДООС.

Предстои студентите да се запознаят и с работата на Общинския съвет по време на редовната му сесия на 27.11.2025 г.

Facebook

Twitter



Shares