Студенти по медицина от Тракийски университет ще дарят „Коледа от сърце“ на възрастни хора в неравностойно положение

Студенти от Медицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора организират благотворителна инициатива „Коледа от сърце“, насочена към възрастни хора в неравностойно положение от малките населени места в региона. С посланието „Ръка, която дава, не обеднява“ те си поставят за цел да внесат не само материална подкрепа, но и внимание, човечност и любов в празничните дни.

Идеята им е със съдействието на кметствата по места студентите да открият нуждаещи се хора, а чрез Обществен дарителски фонд – Стара Загора да събират финансови средства, с които да закупят продуктите за празничните пакети. В дните преди Коледа доброволците лично ще посетят възрастните хора и ще им занесат пакетите, както и топлото послание, че не са забравени.

