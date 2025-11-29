Студенти от Театрален колеж „Любен Гройс“ – клас Бургас превърнаха произведения на съвременни бургаски автори в емоционален поетично-театрален спектакъл

Студентите от Театрален колеж „Любен Гройс“ – клас Бургас, интерпретираха произведения на съвременни бургаски автори в поетично-театрален спектакъл, представен на 27 ноември в Дома на писателя.

Събитието бе осъществено в партньорство със Сдружение „Бургаска писателска общност“.

В поетичната част оживяха стихотворенията „Душа“ на Иван Гогов, „Листенце“ на Яна Вълчева, „Там, във недокоснатите длани“ на д-р Лорис Мануелян, „Непреодолима жажда“ на Динко Динков, „Като просяк съм беден“ на Ваньо Вълчев, „Мрак“ на Елка Стоянова, „Тъй усърдно изплетен“ на Роза Боянова, „Опорна точка“ на Светла Гунчева, „Еднопосочие“ на Елка Василева, „Мансарда и джин“ на Татяна Йотова и „Четиво на прима виста“ на Наталия Недялкова.

Прозата беше представена чрез „Една истинска история“ от Невена Проданова и „Без заглавие“ от Николай Фенерски.

В присъствието на известния актьор и техен преподавател -Димитър Маринов, младите театрали играха с амбиция и усърдие.

Спектакълът беше уважен от много бургаски писатели, както и от зам.-кмета по култура Диана Саватева и изпълнителния директор на Фондация „Бургас 2032“ Руска Бояджиева.

Входът за събитието беше свободен, а публиката си тръгна с удоволствието от една вдъхновяваща среща между младите актьори и творческото слово на бургаските автори.

