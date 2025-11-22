Строителството на метрото в София не застрашава сградите

Водещи инженери, преподаватели от научните среди и ръководството на „Метрополитен“ категорично заявиха: няма нито един случай в София, при който изграждането на метро да е причинило конструктивни увреждания по сгради, а установените проблеми в отделни постройки се дължат на други фактори – геология, поддръжка, възраст на сградния фонд и др.

Гражданите могат да бъдат напълно спокойни, че тунелното строителство се извършва по утвърдени технологии, съпроводено с постоянен мониторинг в реално време.

Това стана ясно на проведената днес специализирана експертна дискусия „Столичното метро – технологии на изграждане“, свикана във връзка с обществените притеснения, че строителството на метрото може да компрометира околните сгради.

Дългогодишната практика на „Метрополитен“ доказва, че по протежение на вече изградените 52 км метро няма нито една компрометирана сграда в резултат от тунелните дейности. Това подчерта изпълнителният директор на дружеството Николай Найденов по време на дискусията, в която участваха зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев, експерти, представители на научните среди и районните кметове на „Подуяне“ и „Слатина“ – Кристиян Христов и Георги Илиев.

Целта на дискусията е да представи ясно и прозрачно технологиите, които се прилагат, и начина, по който се наблюдават сградите по трасето. Представени бяха новоизграждащите се участъци сграда по сграда и нулеви отклонения. Мониторингът е постоянен, в реално време, така че живущите могат да бъдат абсолютно спокойни, по думи на експертите. Директорът на столичното метро Николай Найденов допълни, че при необходимост „Метрополитен“ ще продължи да публикува информация своевременно и прозрачно.

Зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев потвърди, че прилаганите технологии изключват структурно въздействие върху сградите, дори когато трасето преминава под тях. „Запознахме се в детайли с инженерно-технологичните решения, които се използват от десетилетия. Всички сгради по трасето се наблюдават непрекъснато. При наличие на отклонения – ако има такива – те са в рамките на един милиметър“, заяви той. Чаушев уточни, че сградите, за които се съобщава за нарушения, се намират на дистанция от 50–80 метра от трасето и проблемите им не са свързани с изграждането на метрото.

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев съобщи, че в 93. СУ се извършва конструктивно обследване, като предварителният оглед показва наличието на глинести почви, които променят характеристиките си според влажността – обяснение за установеното движение в дилатационната фуга, което няма връзка с метрото.

В район „Подуяне“ строителството вече навлиза във финална фаза – тунелите са напълно изградени, а предстоят довършителните дейности по станциите. Кметът Кристиян Христов заяви, че жителите могат да бъдат спокойни: „Същинските строителни работи по тунелите са приключили. Следващата година откриваме участъка с трите нови станции.“

