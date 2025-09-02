Строителните дейности по подмяна на водопроводната мрежа в Костиево са в ход

Обновява се водопроводната мрежа по общинския път от 9-тикм на Пазарджишко шосе към Бенковски, който се реконструира, в урбанизираната част на Костиево. Корозиралите стоманени и етернитови тръби, които са на повече от 60 години, се подменят с полиетиленови преди да бъде преасфалтирано трасето. Реконструкцията на 7-километровия път, който свързва Пазарджишко и Голямоконарско шосе, стартира през октомври 2024 г. Тя предвижда обновяването на пътната настилка, като финансирането е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Кметът на Община Марица Димитър Иванов направи инспекция на рехабилитацията на обекта и се запозна с проблемни участъци, свързани с отводняване по реконструираното трасе. Заедно с него бе инженерен екип от администрацията и кметът на Костиево Георги Калоферов.

„Ще бъде коригиран профилът на главния път, за да не се задържа дъждовна вода в някои участъци. Ще бъдат поставени 4 дъждоприемни шахти. Поставят се тротоарни кранове и противопожарни щрангове“, каза кметът на селото. Той допълни, че след приключване на изкопните дейности по полагане на новата водопреносна мрежа участъците се уплътняват с 20-тонен валяк.

„Изпълнението на реконструкцията на общинския път и обновяването на асфалтовата настилка бе забавено, докато подготвим проект за рехабилитация на старата ВиК мрежа. Зада избегнем аварии, решихме да обновим компрометираната подземна инфраструктура в Костиево, Радиново и Бенковски. Подготвихме и подписахме договор с „ВиК“ – Пловдив иобединихме усилия, за да изградим цялостно инфраструктурата в трите населени места. По този начин ще постигнем дългосрочна ефективност, задоволяване желанието на нашите жители за подобряване качеството им на живот“, каза Димитър Иванов. Той помоли за толерантност по време на строителните дейности както жителите на Костиево, така и преминаващите през селото водачи на леки и тежкотоварни автомобили.

Проектът за обновяване на ВиК мрежата в трите населени места е на стойност 1,178 млн. лева и е финансиран от общинския бюджет.

Продължава временната организация на движението, като е определен обходен маршрут от Пловдив – Голямоконарско шосе – път Индустриална зона в Радиново – Радиново – Костиево.

Facebook

Twitter



Shares