Строителни контейнери на ключови места в Русе до края на септември

Кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци започва Община Русе от 10 септември. На ключови места ще бъдат разположени контейнери, в които гражданите могат да изхвърлят отпадъци от домашни ремонти и строителни дейности. Специализираните съдове ще са достъпни до 30 септември и ще бъдат поставени в кварталите „Възраждане“, „Дружба-Чародейка“, „Здравец-Родина“ и „Централен“.

Община Русе призовава гражданите да използват контейнерите само по предназначение – за изхвърляне на строителни отпадъци. В тях не бива да се слагат битови отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, растителни отпадъци, клони и други.

В контейнерите могат да бъдат депонирани бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни, изолационни материали, които не съдържат азбест или опасни вещества, строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат опасни отпадъци, смесени отпадъци от строителство и от събаряне, които не съдържат живак и опасни вещества.

Повече информация за кампанията може да бъде получена на тел. 082/586 267 и 082/586 271.

Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:

• жк. „Дружба 3“, срещу бл. 47 и бл. 53 – паркинг

• жк. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ ( до мобилният център)

• жк. „Чародейка-север“, ул. „Филип Станиславов“ до бл. 402

• жк. „Дружба-1“, ул. „Студен кладенец“ –до бл. Ледено езеро № 2

• жк. „Цветница“, Алея Ела №3, бл. Ангар

• жк. Възраждане, бул. „Родина“№41 – паркинг, в близост до задния вход на РУ „Ангел Кънчев“

• жк. „Възраждане“, зад закрития пазар до бл. „Н. Стрелковски“

• жк. „Здравец“, ул. „Рига“ (до второ районно управление)

• жк. „Здравец-север“ 1, ул. „Бабуна планина”, (до мобилният център)

• жк. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“№ 2А (до мобилният център)

• Кв. „Ялта“, ул. „Щип“ №17 (до мобилният център)

• Център, ул. „Богдан войвода“ 8

