Street Food & Music Festival започва днес в Пловдив

Street Food & Music Festival започва днес – 23 юли и ще продължи до неделя, 26 юли, на площад „Централен“ в Пловдив, в оградена зона над надлеза на ул.“ Гладстон“ и освен с интересна програма, организаторите са се подготвили със специална организация за провеждането му.

Фестивалът ще се осъществи при всички действащи в момента разпоредби и 50% допустимост на капацитета на събитието. Входът е свободен, но при контролиран достъп и засилени мерки за сигурност.

Централният вход, разделен на две зони е от източната страна (към Сладоледената къща), разделен на ВХОД и ИЗХОД, с надписи и инструкции на български и на английски език.

Втори контролиран ИЗХОД има откъм Цар Симеоновата градина, а третият ИЗХОД е непосредствено зад сцената. Той е предназначен за хората, които са достигнали до нея, насладили са се на музикалните изпълнения и желаят да си тръгнат, без да им се налага да преминават маршрута през зоните обратно.

След централния вход и изход е първата зона за посетители, в която паралелно с фестивала ще се проведе и Street GIN Fest. Там ще откриете интересни напитки от най-добрите марки и барове в Пловдив. В следващата, втора зона, най-добрите Street Food готвачи в България ще демонстрират новите тенденции в съвременната култура на хранене. Освен това, популярни артисти и музиканти ще готвят на живо някои от любимите си ястия и ще ни разкажат за своите тънкости в кухнята. Хранителната арена е допълнена от множество барове. Една от атракциите е противопожарния камион, който миналата година пътува до Норвегия, за да представи страната ни в международно Street Food състезание. Ще видите още каравана, предлагаща конски бургери, друга представяща деликатесни менюта със сьомга и телешко, гръцка кухня и много други. На Street Food & Music Festival скарите участват в демонстрации на „фестивал на сетивата“, поради това кебапчета и кюфтета са строго забранени и не се предлагат.

Пространствата под всяка шатра и каравана са със специална настилка, найлон и материали, които да не позволяват терена да бъде замърсен.

Осигурени са достатъчно голям брой санитарни точки, заредени със санитарни материали, дезинфектанти на всеки търговски обект. На терена са разположени също 20 мобилни мивки и 20 мобилни тоалетни. Масите за сядане са на отстояние 1.5 метра., всяка за 4 човека, като има възможност да се настанят до 6, ако са семейство. Всички маси ще се обработват непрекъснато с най-висок клас дезинфектанти с над 70% съдържание на спирт, според международните изисквания. Заведенията ще спазват всички инструкции на БАБХ и РЗИ.

Освен регулирана схема за движение във фестивалната зона с предварително уточнени входове и изходи, за да се избегне струпването на хора на едно място, потокът ще бъде регулиран от доброволци и охрана. Входът е абсолютно свободен и безплатен, но с цел контролирането на движението и избягването на струпване е възможно в дадени моменти достъпът до фестивалната зона да бъде преустановяван за кратки периоди от време, докато се освободи място. Организаторите призовават хората да бъдат търпеливи, за да могат възможно най-безопасно да се насладят на атрактивната програма, както и към лична отговорност към всички препоръчани от институциите мерки за сигурност!

Очакваме ви от 23 до 26 юли 2020 на Street Food & Music Festival с разнообразна музика, кулинарни демонстрации, стендъп комедия, театър, игри, работилници, вкусна храна и напитки!

Най-голямата изненада на фестивала е специалното участие на една от най-известните денс формации на всички времена Cappella, които пристигат в Пловдив, за да изпеем заедно хитовете им „U Got 2 Let The Music”, „U & Me“ и много други.

Не пропускайте и събирането на Джанго Зе отново на сцена, както и традиционния за Обратен ефект купон! Рок дамата на българската музикална сцена Милена също се присъединява към Street Food & Music Festival. На сцената ще видим още Орлин Павлов, Deep Zone Project, Wosh MC & FeeL, местните познайници, прочули се в последното издание на „Гласът на България“ Илин Папазян, Керана & космонавтите и група Le Push, допълнени от група Мix Me на Едит Унджиян и Георги Зайков.

Фестивалната зона ще приюти и стендъп шоуто на Дими и Георги Кючуков от Inside Jokes, Юлия Коларова с нейните Muppet Girls, спектакъл на Куклен театър – Пловдив и Куклен театър „Мале-Мале“, комедийният феномен Врачка Илия и Виц дуелите с Илия Виделинов и Ованес Торосян, арт работилници, забавления за деца, срещи с кулинари и специалисти по здравословно хранене, игри и забавни състезания.

Всички събития от програмата на фестивала, която може да разгледате тук – ttps://bit.ly/2ApTyyw

Събитието се организира с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019“.