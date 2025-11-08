Strauss Capelle Vienna пристига в България за 200-годишнината на „Краля на Валса“

Оригиналният оркестър, основан от самия Йохан Щраус-баща, с първо национално турне в 5 града и два концерта в Пловдив

От 29 ноември до 7 декември 2025 г. публиката в Русе, Варна, Бургас, София и Пловдив ще има уникалната възможност да се потопи в изяществото на автентичната виенска музика, с валсове, полки и маршове, изпълнени така, както са звучали преди два века. Очаква ни атмосферата на виенски бал точно преди Коледа.

След поредица от разпродадени концерти в София и Варна през последните години, Strauss Capelle Vienna – оригиналният ансамбъл, основан от самия Йохан Щраус-баща през 1843 г., чието музикално наследство продължава да се предава през поколенията – пристига за първо национално турне у нас.

Поводът е световното честване на 200 години от рождението на “Краля на валса” – Йохан Щраус-син (1825–1899). 2025 година е обявена в цял свят за годината на Щраус, а турнето „Валсова Одисея“ е един от най-значимите акценти в културния календар на страната ни.

Strauss Capelle Vienna не е просто състав, който изпълнява музиката на Щраус. Това е високо ценен ансамбъл, който от 1977 г. насам е изнесъл над 3000 концерта по цял свят, утвърждавайки своята отлична репутация през последните четири десетилетия. Днес оркестърът, воден от маестро Райнер Роос, е признат за своя ангажимент към автентичността на виенския валс, полка и марш. Техните изпълнения, често в емблематичните исторически червени униформи (създадени по поръчка на император Франц Йосиф I), превръщат всеки концерт в незабравимо пътешествие назад във времето. Те са символ на музикална прецизност и съвършенство, които запазват жива богатата културна традиция на Виена.

„Всяка нота, която изпълняваме, носи духа на Виена и сърцето на Щраус. Да отбележим 200 години от рождението на композитора с турне в България е чест и отговорност. Вашата публика е емоционална, интелигентна и отворена към изкуството – и ние усещаме това още с първия поклон“, споделя диригентът на Strauss Capelle Vienna маестро Райнер Роос.

Йохан Щраус-син (1825–1899), въпреки първоначалните планове на баща му да го насочи към счетоводството, става най-своеобразното и крупно явление в музикалния живот на XIX век. Неговият дебют през 1844 г. е истински триумф и скоро той се превръща в един от най-големите музикални съперници на баща си.

Кралят на валса композира над 479 произведения, включително 150 валса. Сред най-известните му творби са валсовете „На хубавия син Дунав“, „Императорски валс“ и „Приказки от Виенската гора“, както и оперетите „Прилепът“ и „Цигански барон“. Музиката му съчетава енергия, страст и мелодична красота, които и до днес вдъхновяват и карат хората да танцуват по цял свят.

Националното турне включва общо 7 концерта в 5 града.

Пловдивската публика ще има удоволствието да чуе и види оркестъра на две дати – 6 и 7 декември в Дом на културата „Борис Христов“ от 19.30 часа. Виенската класа, валсовата магия и майсторството на автентичния оркестър на фамилията Щраус със сигурност ще заплени пловдивчани и гости на града.

Билетите се продават в системата на Eventim, на касите в Пловдив – Билетен център пред Община Пловдив, каса „МаскАрт“ в ДК „Борис Христов“, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн.

„Това не е просто концерт. Това е културно събитие, което се случва веднъж на два века. За нас е чест да бъдем част от тази музикална история. Всяко изпълнение на Strauss Capelle Vienna създава спомен, който остава завинаги. Ако трябва да изберем един специален момент в календара – нека бъде този“, споделят от екипа на организаторите на турнето – Файл Продакшън Тийм.

Останалите дати и градове са:

29.11 – Русе / Доходно здание

30.11 и 01.12 – Варна / Фестивален и конгресен център

02.12 – Бургас / Зала НХК

04.12 – София / Зала 1 на НДК

Билети онлайн в платформата Eventim.bg и партньорските ѝ каси в цялата страна.

