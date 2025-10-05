Стотици русенци дойдоха на градския стадион да отбележат 50 години от победата на „Дунав“ над „Рома“

Паметната за русенския футбол 1975 година бе почетена днес в Русе. На 1 октомври преди 50 години на градския стадион в крайдунавския град футболистите от „Дунав“ побеждават с 1:0 „Рома“. Всъщност тогава за първи път русенският футбол се класира в турнира за Купата на УЕФА, сега Лига Европа, а също записва първата и единствена до момента победа в евротурнирите. Пред феновете Драгомир Драганов връчи специално изработен плакет и почетна грамота на героите, победили италианския тим преди половин век. Символично наградата бе приета от тогавашния капитан на отбора Никола Христов. „Днес, петдесет години по-късно, ние отново сме заедно – за да ви благодарим. Защото Вие не бяхте само футболисти – Вие бяхте вдъхновители, герои и примери. Излязохте на терена с хъс и смелост и подарихте на всички нас спомен, който и днес ни кара да се вълнуваме“, заяви Драганов. Той посочи още, че победата им продължава да е в сълзите на гордост в очите на феновете. „Тази вечер получавате не простопоредното отличие, а преди всичко нашата признателност“, допълни областният управител. Грамотата и плакетът, които бяха връчени на отбора, са за участието му в един от най-паметните мачове в историята на българския футбол и превръщането на срещата в част от спортната летопис, приноса на футболистите към популяризирането и утвърждаването на футбола като обичан и обединяващ спорт, отдадеността към отбора, съотборниците и общата кауза, която надживя времето. Грамоти и плакети от Драганов получиха и двама от най-елитните съдии, които приключиха кариерата си наскоро. Това са Севдалин Петров и Володя Сурдов. Техните отличия са за дългогодишния им принос към развитието на българския футбол, утвърждаването на принципите на честната игра и съдийската етика, проявения професионализъм, почтеност и висок морал в продължение на цялата си съдийска кариера и оказаното положително влияние върху младите съдии. Като съдия Севдалин Петров е записал 98 мача в „А“ група. Определено бенефисът и венец в кариерата му е на мача в Москва между местния „Динамо“ и „Гент“. Севдалин Петров е и създател на школата „Локо 2001“, която прехвърля в „Дунав“. Не по-малко заслуги към футболното съдийство и въобще към спорта има и неповторимият Володя Сурдов, който в края на август 2020 година излезе от голямата игра с последно дежурство като делегат на мача „Дунав“ – „Спартак“ /Варна/.

Шампионите на „Дунав“ получиха и почетни плакети и грамоти от кмета на община Русе Пенчо Милков, председателя на Областния футболен съвет Димитър Димитров – Кулеманса и ръководството на Футболен клуб „Дунав“.

За съжаление след победата на „Дунав“ с 1:0 в мача за Купата на УЕФА, отборът отпада след загуба с 0:2 в Рим и италианците продължават в следващата фаза в турнира за купата на УЕФА.

Facebook

Twitter



Shares