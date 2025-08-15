Стотици миряни уважиха храмовия празник на Черепишкия манастир „Успение Богородично“

Стотици миряни от различни краища на България уважиха на 15 август храмовия празник на най-големия действащ манастир във Врачанска епархия – Черепишкия манастир „Успение Богородично“.

Празничните богослужения по повод един от 12-те Велики християнски празници – Успение на Пресвета Богородица, започнаха още предишния ден с Архиерейска вечерня с чинопоследованието„Опело на Пресвета Богородица“ в съборния манастирски храм „Успение ПресветаяБогородици“.

На Голяма Богородица в светата обител бяха отслужени Утреня и Архиерейска света Литургия, възглавени от Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий, в съслужение с игумена на манастира Негово Високопреподобие архимандрит Йоаникий и със свещеници от Врачанската св. митрополия.

В края на литургията митрополит Григорий припомни накратко земния път и успението на Св. Богородица и благослови миряните, повелявайки: „Нека винаги да прибягваме до нейната помощ, но нека и винаги да я прославяме подобаващо като Майка Божия и Майка на всички човеци, и непрестанно да имаме една молитва на уста към нея!“.

Празничното богослужение завърши с водосвет за здраве и душевно спасение в двора на манастирския комплекс при стечението на множество поклонници.

Сред дошлите да почетат храмовия празник на Черепишкия манастир бяха кметът на община Мездра Иван Аспарухов, кметове и кметски наместници на населени места от района на Искърското дефиле.

По традиция по случай храмовия празник на манастира беше раздаден рибен курбан, приготвен от дунавски сом и есетра в два казана с обща вместимост над 300 литра от майстора готвач Цветозар Вълков от София.

Мирослав Гетов, снимки: Павел Петров/ Община Мездра

Facebook

Twitter



Shares