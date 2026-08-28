Столичният инспекторат засилва контрола: 432 проверки на строежи в София през август

Нова риск-базирана методология и боди камери за екипите на терен трябва да осигурят по-прецизни проверки и повече прозрачност

Столичният инспекторат продължава засиления контрол върху строителните обекти в София. През август са извършени 432 проверки, при които са съставени 79 акта за установени административни нарушения.

Контролът вече се осъществява по нова методология с единен стандарт и риск-базиран подход. Целта е проверките да бъдат насочвани към строителните обекти и районите, при които вероятността от нарушения и замърсяване е най-висока.

Новите мерки надграждат резултатите от първото шестмесечие на годината, когато инспекторите са извършили 3291 проверки и са съставили 1119 акта.

Основен фокус – ограничаване на праха и замърсяването

Строителните дейности са сред източниците на фини прахови частици (ФПЧ10) в градската среда. Затова проверките са насочени основно към нарушения, които могат да причинят замърсяване на улиците и последващо вторично запрашаване.

Сред най-често следените нарушения са замърсяването на пътното платно от строителна техника и товарни автомобили, разпиляването на земни маси и строителни материали, необезопасените товари и транспортирането на земни маси без необходимите документи.

Инспекторите проверяват още дали строителните площадки са обезопасени и оградени, дали се предприемат необходимите мерки срещу прах и шум и дали прилежащите улици и тротоари се поддържат чисти.

Проверките вече се планират според риска

Новата методология въвежда единни критерии за извършване и проследяване на проверките. Контролът се планира според етапа на строителството и риска от нарушения, което позволява ресурсът на инспектората да бъде насочван там, където е най-необходим.

При установено нарушение се проследява и изпълнението на дадените предписания. По този начин контролът не приключва със самата проверка, а продължава до предприемането на необходимите мерки.

Боди камери за всички екипи на терен

Друга важна промяна е оборудването на всички теренни екипи с боди камери. Устройствата документират процеса на проверките и позволяват по-добра проследимост на действията на инспекторите.

Мярката цели да осигури повече прозрачност при контролната дейност и допълнителна сигурност както за проверяващите служители, така и за гражданите.

Засиленият контрол няма да бъде ограничен само до работните дни. Дежурни екипи на Столичния инспекторат ще извършват проверки и през почивните дни, като ще реагират на сигнали за шумни строителни дейности, замърсяване на улици и други нарушения, свързани с чистотата на столицата.