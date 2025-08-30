Столичният инспекторат разчисти разрастващо се сметище в центъра на София

Столичният инспекторат и район „Възраждане“ проведоха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. „Добруджански край“ – в близост до Руски паметник.

Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото е било превърнато в във временно обиталище на хора със скитнически начин на живот и е представлявало риск за здравето на хората в района. Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване.

След получени сигнали от граждани, Столичният инспекторат и район „Възраждане“ реагират незабавно. От мястото са извозени общо 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, своеволно и нерегламентирано преместен от друго място. Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност.

Почистването на обекта е част от последователните усилия на Столичния инспекторат за въвеждане на ред и чистота в града, след реформата, стартирана от администрацията на кмета Васил Терзиев. През първата половина на 2025 г. Столичен инспекторат отчете:

48% ръст на извършените проверки спрямо същия период на 2024 г., достигайки 28 958 броя.

спрямо същия период на 2024 г., достигайки 28 958 броя. Рекордно увеличение на съставените актове за административни нарушения (АУАН), които са почти двойно повече – 5948 броя за първите шест месеца на 2025 г. срещу 3100 броя за същия период на 2024 г.

които са почти двойно повече – за първите шест месеца на 2025 г. срещу 3100 броя за същия период на 2024 г. По над 17 000 сигнала от граждани и организации. Инспекторатът е предприел действия през първото полугодие на 2025 г.

Столичният инспекторат изказва благодарност на всички граждани, които не остават безучастни към проблемите на града. Контролният орган разчита на активното участие и сигнализиране от страна на хората за предотвратяване на кризи и възстановяване на реда и чистотата в София. Как да подадете сигнал до Столичен инспекторат?

На денонощния телефон на Оперативния център: 02/987 5555

Чрез имейл: inspectorat@inspectorat-so.org

Чрез писмо: до Столичен инспекторат на адрес: София 1000, ул. „Париж“ №5

