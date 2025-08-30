събота, август 30, 2025
Столичният инспекторат разчисти разрастващо се сметище в центъра на София

Столичният инспекторат и район „Възраждане“ проведоха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. „Добруджански край“ – в близост до Руски паметник.

Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото е било превърнато в във временно обиталище на хора със скитнически начин на живот и е представлявало риск за здравето на хората в района. Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване.

След получени сигнали от граждани, Столичният инспекторат и район „Възраждане“ реагират незабавно. От мястото са извозени общо 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, своеволно и нерегламентирано преместен от друго място. Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност. 

Почистването на обекта е част от последователните усилия на Столичния инспекторат за въвеждане на ред и чистота в града, след реформата, стартирана от администрацията на кмета Васил Терзиев. През първата половина на 2025 г. Столичен инспекторат отчете:

  • 48% ръст на извършените проверки спрямо същия период на 2024 г., достигайки 28 958 броя.
  • Рекордно увеличение на съставените актове за административни нарушения (АУАН), които са почти двойно повече – 5948 броя за първите шест месеца на 2025 г. срещу 3100 броя за същия период на 2024 г.
  • По над 17 000 сигнала от граждани и организации. Инспекторатът е предприел действия през първото полугодие на 2025 г. 

Столичният инспекторат изказва благодарност на всички граждани, които не остават безучастни към проблемите на града. Контролният орган разчита на активното участие и сигнализиране от страна на хората за предотвратяване на кризи и възстановяване на реда и чистотата в София. Как да подадете сигнал до Столичен инспекторат?

На денонощния телефон на Оперативния център: 02/987 5555

Чрез имейл: inspectorat@inspectorat-so.org

Чрез писмо: до Столичен инспекторат на адрес: София 1000, ул. „Париж“ №5

