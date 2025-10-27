Столичният храм „Св. Димитър Солунски“ тържествено отбеляза своя празник

На Димитровден столичният храм, носещ името на Солунския чудотворец Димитрий, отпразнува своя храмов празник с архиерейска света Литургия.

С благословението на Софийския митрополит и Български патриарх Даниил тайнството Евхаристия бе възглавено от Негово Преосвещенство Знеполския епископ Мелетий – ректор на Софийската духовна семинария, който съслужи със ставрофорен иконом Антоний Алексиев – предстоятел на храма, храмовото духовенство и гости-свещеници от столицата, както и дякон Борислав Василев.

„На нас ни е необходимо, братя и сестри, да се огледаме в иконата на свети Димитър. В неговия живот, разбира се, и да се запитаме в каква степен ние сме свидетели на Христа. Този разговор няма да го водим публично, защото това е нещо, което всеки от нас трябва да стори, когато остане сам в своята стаичка. Там всеки от нас да се запита за какво свидетелства неговият живот. Но трябва да бъдем честни, трябва да бъдем мъжествени и да признаем, че освен добро свидетелство има и лъжесвидетелство. Има и лъжесвидетелстване. И ние с вас, макар и украсени с дрехата на непорочното кръщение, макар и ползващи се от богатствата на Църквата, макар и наричайки се християни, може би не всякога сме добри свидетели на Сина Божий“, каза в словото си епископ Мелетий и допълни, че „човек по различен начин може да бъде дори не добър свидетел на Бога – когато животът ни съвсем не отговаря на званието ни – „Ученици на Господа“, и когато има голямо разминаване между това, което сме обявили, че желаем и това, което реално творим“.

„Молим свети Димитър да ни насърчи и настави към подвига, както е наставил Нестор, онзи млад мъж, който слязъл при него в тъмницата да поиска благословение, за да излезе в двубой с онзи нов Голиат, с онзи страшен воин гладиатора Лий, който бил известен с това как се гаври с християните на сцените на колизеумите и театрите. Св. Димитър е благословил Нестор на победа. Нека да се молим свети Димитър да ни благослови и нас на победа срещу нашите тирани, мъчители и нашите гладиатори, които разбира се са в нашите сърца и в нашите умове. Там се намират нашите най-големи мъчители. Да имаме молитвите и благослова на свети Димитър, за да победим“, каза още в словото си епископ Мелетий.

Негово Преосвещенство преподаде архипастирския благослов на Светейшия Български патриарх Даниил, а след богослужението раздаде нафората и благослови енориашите от храм „Св. Димитър Солунски“.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

