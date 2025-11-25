Столичната община застава зад кампания, която обръща внимание на ранните сигнали на домашно насилие

Столичната община подкрепя кампанията The Red Flag Collection, реализирана в партньорство с Фондация „Будителките“ по повод 25 ноември, Международния ден за борба с насилието над жени.

Инициативата поставя акцент върху ранните признаци, че една връзка започва да преминава към контрол и насилие – етап, в който намесата е най-ефективна, но често остава непризнат както от обществото, така и от самите жени.

Кампанията включва и песента „Татко, влюбих се в мъжкар“ на Папи Ханс и Деси Слава. Историята в нея ясно показва как постепенното ограничаване, ревността и натискът могат да се превърнат в сериозен риск. Тази разпознаваемост е ценна, защото много жени изпитват подобни модели на поведение, без да са сигурни, че преживяват форма на насилие.

За да достигне посланието до възможно най-широка аудитория, през следващите 30 дни видеоклипът на кампанията ще се излъчва в метрото и трамваите в София. Така информацията достига до хората в ежедневна среда и има потенциала да бъде уловена в момент, в който някой търси отговор или има съмнение.

Подкрепата на Столичната община към жени, станали жертви на насилие, се основава на реален капацитет и ежедневна работа. Кризисният център „Света Петка“ е оказал подкрепа на 37 жени от началото на годината, а новият център „Света София“ ще разшири възможностите за спешно настаняване с още 10 места. Правната клиника на общината предоставя юридическа консултация и процесуално представителство на 150 потребители годишно. Центърът „Зона ЗаКрила“ подпомага около 80 жени чрез социална, психологическа и превантивна работа, включително в училищна среда. Това е мрежа от услуги, която работи реално и е достъпна в момента, в който една жена реши да потърси помощ.

„Ранните сигнали са най-важният момент за намеса. Ако обществото ги разпознава и жените имат към кого да се обърнат още тогава, голяма част от тежките случаи могат да бъдат предотвратени. Политиката ни включва и двете посоки – спешна грижа за пострадалите и активна превенция. Разширяваме ресурсите, увеличаваме капацитета на услугите и правим достъпа до помощ максимално ясен. Това е начинът институциите да бъдат ефективни – с действия, които създават сигурност, а не с реакция след насилие, което може дори да отнеме човешки живот“,

заяви Надежда Бачева, заместник-кмет по социални дейности и интеграция на хора с увреждания.

С подкрепата на тази кампания и с развитието на услугите си Столичната община показва ясен ангажимент: жените в София да разпознават риска навреме и да имат своевременна, професионална и достъпна подкрепа.

