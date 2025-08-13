сряда, август 13, 2025
Региона

Столичната община започна вторите планови обработки срещу комари и кърлежи в кварталите

Редактор

Предстои да бъде обявен и графикът за общинските паркове и градини

Столичната община стартира тази седмица втората планова вълна от обработки срещу комари и кърлежи за годината. Дейностите са част от утвърдения Годишен график за дезинсекция* и ще се провеждат в обществени тревни площи, междублокови пространства и по протежението на улици и булеварди в целия град. Предстои да бъде обявен и графикът за повторната обработка на общинските паркове и градини, който ще стартира веднага след приключване на работата в кварталите.

Обработките се извършват при благоприятни метеорологични условия, като за кърлежите е важно тревните площи да са ниско окосени за максимална ефективност. Дейностите се провеждат по различно време, за да се гарантира максимална ефективност и минимално въздействие върху гражданите.

Обработките срещу кърлежи се правят рано сутрин, до 10:00 часа, докато тези срещу комарите се извършват късно вечер, след 20:00 часа.

Тази втора планова обработка е част от цялостната Програма за борба с вредителите на Столична община за 2025 г., която включва:
● Трикратна обработка срещу комари: една срещу ларви (ларвицидна), проведена през март и април, и две срещу възрастни комари (имагоцидни) – една през юни – юли и настоящата през август – септември.
● Двукратна обработка срещу кърлежи: една, която вече беше извършена през април – май, и втора, която започва днес и ще продължи през септември.
 Еднократна обработка срещу бълхи: предстои през юни – юли.
 Двукратна обработка срещу гризачи: една проведена през март – април и втора, която предстои през септември –октомври.

Терените, подлежащи на третиране, са предварително обозначени от изпълнителите със специални табели, съдържащи информация за вида на обработката, използвания препарат, карантинния период, както и името на фирмата изпълнител и телефон за контакт. 

Графиците можете да видите тук:
КОМАРИ – ВТОРА ПЛАНОВА ОБРАБОТКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
КЪРЛЕЖИ – ВТОРА ПЛАНОВА ОБРАБОТКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

При получени сигнали от граждани за наличие на кърлежи, гризачи или бълхи на общински терени, районните администрации ще маркират рисковите места и ще възлагат допълнителни обработки на изпълнителя. Качеството на извършените дейности се контролира от експерти на Столичната регионална здравна инспекция (РЗИ).

