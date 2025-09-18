Столичната община връчи наградите за ярки постижения в областта на културата

Носител на Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура е Руси Чанев

Кметът на София Васил Терзиев присъства на церемонията по награждаване на творците с най-ярки постижения за периода 1 юли 2024 – 1 юли 2025 година и връчи Специалната награда за принос в областта на националната култура на любимия актьор на поколения българи Руси Чанев.

По време на събитието столичният кмет поздрави творците и журито и им пожела нови творчески успехи. „Журито сподели, че много трудно е взело решение, защото е имало много качествени културни проекти и аз си пожелавам през следващата година да бъде още по-трудно. Поклон пред труда и таланта ви. Един град – това са хората, а това какви са хората се формира и от вас, от заряда, който ни давате, за да можем да черпим вдъхновение. Бъдете вдъхновени, за да вдъхновявате и нас – вашата публика“ – посочи Терзиев.

„Наградата на журито“ бе връчена от зам.-кмета в направление “Култура, образование, спортни и младежки дейности“ Благородна Здравкова на творческия екип Георги Текев и Петър Барбалов за документалния филм „Кабаиванска: Сезон XXI век“ и скулптора Павел Койчев – за ярко присъствие в българската култура. На събитието присъства и зам.-кметът в ресор „Финанси“ Георги Клисурски, общински съветници и представители на културните среди.

Наградите се връчват ежегодно за Деня на София – 17 септември, а церемонията се състоя в Националната галерия Двореца.

Наградените по категории:

Литература: Яна Букова – за поетичната книга „Черно хайку“

Театър: Станка Калчева – за ролята ѝ в „Швейцария“

Музика: проф. Георги Арнаудов – за премиери на осем значими произведения

Визуално-пластични изкуства: екипът на изложбата „Подир думите“

Художествена фотография: Гаро Кешишян и Надежда Павлова – за изложбата „Строителни войски“

Кино: Яна Алексиева и Симеон Цончев – за „Училище за надежда“

Архитектура и културно наследство: Сдружение „Градоскоп“ – за „Нов живот за Сточна гара“

Критика и журналистика: списание „Кино“

Танцово изкуство: Балетът на Софийската опера и балет – за „Ромео и Жулиета“

Фолклорни сценични изкуства: Ансамбъл „Чинари“ – за спектакъла „Ние, българите“

Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства: Иво Димчев – за “METCH”.

