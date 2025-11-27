Столичната община ще подкрепи провеждането на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун
Столичната община ще подкрепи финансово провеждането на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се състои догодина в София.
Решението беше взето от Столичния общински съвет по предложение на зам.-кмета по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова.
Събитието ще бъде включено в Подпрограма „Спортна столица“, като общината ще осигури награден фонд в размер на 25 000 лева. Организатор на първенството е Федерация „Адаптирана физическа активност – България“.
„Нашата цел е да насърчим приобщаването и равните възможности, както и да помогнем на спортистите със синдром на Даун да разгърнат своя потенциал. Световното първенство ще повиши обществената информираност за техните възможности и постижения и ще насърчи по-позитивни и подкрепящи обществени нагласи“, посочи Благородна Здравкова.
Общинският съвет насочи и оставащите средства по Подпрограма „Спортна столица“ – малко над 65 000 лева – към кампании и инициативи с младежка насоченост, както и за обезпечаване на аварийни ремонтни дейности на изградена общинска спортна инфраструктура в междублокови пространства и паркове. Средствата за ремонт ще бъдат разпределени въз основа на мотивирани искания от кметовете на районните администрации.