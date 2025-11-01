Столичната община стартира първата кампания на Фонда за млади таланти на София

Васил Терзиев: Вярвам, че с този фонд София ще покаже, че стои зад младите си хора – зад мечтите, усилията и успехите им

Столичната община обявява началото на първата кампания за набиране на проектни предложения по Фонда за млади таланти на София – инициативата на кмета Васил Терзиев, създадена с цел да подкрепя развитието на деца и младежи с изявени дарби в науката, културата, изкуствата и спорта.

„Знаете ли талантливо дете, което има нужда от подкрепа? Всеки от нас познава момче или момиче, което има талант, но няма достатъчно възможности да го развие. Затова създадохме Фонда.“ Това коментира Васил Терзиев, кмет на София.

Фондът е първият общински механизъм за системна подкрепа на талантливите млади хора на столицата. Той ще предоставя средства за участие в международни и национални състезания, конкурси, олимпиади, обучения и тренировъчни лагери, както и за индивидуално развитие на млади таланти.

“През годините съм виждал как една малка подкрепа може да промени нечий живот. Вярвам, че чрез този фонд София ще покаже, че стои зад младите си хора – зад мечтите, усилията и успехите им,” допълни още Терзиев.

Кандидатстването стартира от 1 ноември 2025 г. и ще продължи до 19 декември 2025 г. Предложенията могат да бъдат подавани в три направления:

Наука и образование: https://www.sofia.bg/en/w/6834706

Култура и изкуства: https://www.sofia.bg/en/w/6835102

Спорт: https://www.sofia.bg/en/w/6834638

Заместник-кметът по финанси и управител на фонда Георги Клисурски посочи, че бюджетът за първата година възлиза на 1,5 млн. лева, с възможност за увеличение:

„Ако видим, че можем да подкрепим повече деца, ще предложим увеличаване на средствата. Важно е талантът да не спира пред финансови бариери.“

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров призова младежите, родителите и менторите им да участват активно в първата кампания:

„Искаме Фондът да достигне до възможно най-много талантливи деца на София.“

Подробна информация за условията и начина на кандидатстване е публикувана на сайта на Столичната община в трите направления:

Наука и образование: https://www.sofia.bg/en/w/6834706

Култура и изкуства: https://www.sofia.bg/en/w/6835102

Спорт: https://www.sofia.bg/en/w/6834638

