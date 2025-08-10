неделя, август 10, 2025
Последни:
Региона

Столичната община слага началото на инициативата „Пътеки на гражданите“

Редактор

Като част от голямата инициатива  „Визия за Витоша“ на кмета на София Васил Терзиев Столичната община заедно с Природен парк „Витоша“ и БТС слагат началото на  кампанията „Пътеки на гражданите“.

По време на нея с помощта на доброволци ще бъдат маркирани, почистени и реставрирани ключови туристически маршрути в планината.  

В кампанията може да се включи всеки гражданин и да участва като доброволец във възстановяването на туристическите пътеки. 

Първите дати за провеждане на инициативата са 16 август и 23 август.  

Желаещите да се включат трябва да се запишат предварително като попълнят кратък формуляр. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsywGbQ1qkDQPgFF5CYsgx_vGftve7ZeY3HY_uacQap8cMgQ/viewform?usp=dialog 

Участниците ще бъдат поканени по реда на записване.

Интересно от мрежата

Вижте още

Празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в Смолян

Редактор

Румен Николаев: Разпространението на наркотици е пандемия, която взема все по-големи размери, бич, който е със сериозни последици за здравето и като цяло за обществото

Редактор

Туристически информационен център Стара Загора кани малки и големи на изследователска разходка

Редактор

Pin It on Pinterest