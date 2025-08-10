Столичната община слага началото на инициативата „Пътеки на гражданите“

Като част от голямата инициатива „Визия за Витоша“ на кмета на София Васил Терзиев Столичната община заедно с Природен парк „Витоша“ и БТС слагат началото на кампанията „Пътеки на гражданите“.

По време на нея с помощта на доброволци ще бъдат маркирани, почистени и реставрирани ключови туристически маршрути в планината.

В кампанията може да се включи всеки гражданин и да участва като доброволец във възстановяването на туристическите пътеки.

Първите дати за провеждане на инициативата са 16 август и 23 август.

Желаещите да се включат трябва да се запишат предварително като попълнят кратък формуляр. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsywGbQ1qkDQPgFF5CYsgx_vGftve7ZeY3HY_uacQap8cMgQ/viewform?usp=dialog

Участниците ще бъдат поканени по реда на записване.

