Столичната община отваря за движение новия мост на „Бакърена фабрика“ в София

Надлезът е важна част от Третия градски ринг, който е приоритетен за града

„Днес пускаме движението по новия мост на Бакърена фабрика, който е с дължина около 700 метра. Изпълнено е ново ЛЕД осветление, положена е хидроизолация, газова инсталация, преместен е магистрален водопровод.“ Това съобщи заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов, който инспектира обекта преди пускането на движението.

„Надлезът на „Бакърена фабрика“ е само първата част от проекта за обновяване на инфраструктурата в района от бул. “Сливница“ до кръговото кръстовище на бул. “Ломско шосе“. Трасето е част от един от важните градски рингове и е приоритет за Столична община, защото осигурява пряка връзка с големите северни квартали на града“, заяви също Лютов.

Мостът е част от Третия градски ринг по трасето на бул. „Адам Мицкевич“, подобрява връзката с райони като „Илинден“, „Връбница“, „Надежда“ и „Люлин“ и е един от приоритетните проекти в програмата на кмета Васил Терзиев.

Предвижда се в следващите дни да бъдат обновени подходите към стария мост и да се възстанови хоризонталната пътна маркировка. Дейностите ще започнат от днес и ще продължат до септември при благоприятни метеорологични условия. Очаква се трафикът по двете естакади ще бъде пуснат в началото на септември.

Никола Лютов информира също и за друг предстоящ ремонт в района. След два дни ще започне ремонт на цялото кръстовище на бул. “Сливница“ и бул. “Адам Мицкевич“, което е в недобро експлотационно състояние. „Строителните дейности ще бъдат изпълнени в стегнат график, ще се работи интензивно, за да приключат преди първия учебен ден“, посочи заместник-кметът по строителство.

Общата стойност на новия мост е около 19 млн. лева. Обектът се финансира чрез държавния бюджет по Програмата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Лютов информира, че все още за обекта няма сключено споразумение, а вече е приключен. Затова той призова МРРБ да подпише споразумението. „За момента не е платено нито по този обект, нито за ул. „Опълченска“, нито за бул. „Ал. Стамболийски“. За мен е необяснимо защо се разплащат обекти в страната, а за тези на столицата – не“, посочи столичният заместник-кмет.

Така общината не може да бъде честен контрагент със строителите, от които ние изискваме все повече и повече, и строителите да трябва да финансират обектите на София със собствени средства, което ни поставя в неравностойно положение, коментира също Лютов.

Продължават текущите ремонти в София, като целта е да се свърши максимално много работа преди 15 септември.

Заместник-кметът на София Иван Василев посочи, че „Проектът за този обект е готов още от 1992 г., но се реализира чак сега. За няколко месеца направихме нещо, за което на други не им стигнаха повече от 30 години. Показваме, че когато има воля, нещата за развитието на София, може да се случват“, заяви Василев.

Столична община работи и по планиране и на други проекти, които са важни за района. Те са свързани с осигуряване на трасе, свързващо новия мост на „Бакърена фабрика“ и бул. “Ломско шосе“, за да се избегне 90-градусовия завой. Улица „Адам Мицкевич“ е включена в приоритетите в Плана за устойчива градска мобилност на Столична община, като целта е цялостното изграждане на Третия градски ринг.

В Капиталовата програма на Столична община се предвижда да стартират строителни дейности и по няколко по-малки мостови съоръжения. Това са мост в с. Мрамор, мост над река Какач в с. Мало Бучино, на ул. „Одеса“ над река Владайска в районите „Сердика“, „Подуяне“ и други.

