Столичната община организира обучения за медицински сестри и учители, свързани с диабета при децата

Столичната община организира специализирани обучения за медицински сестри и учители, работещи в детските градини, насочени към грижата за деца с диабет и контрола на гликемията.

„Целта е да подобрим работата с деца с диабет като помогнем на медицинските специалисти и педагогическия персонал да се запознаят с особеностите на заболяването и да изградят умения за адекватна реакция и подкрепа“, заяви директорът на дирекция „Образование“ към Столичната община Десислава Желязкова.

Тя допълни, че в детските градини има деца с различни здравословни състояния и е важно за общината да осигури безопасна и спокойна среда, в която всички деца могат да растат и да се развиват заедно със своите връстници.

Програмата на обученията включва:

• Теоретична част – какво представлява захарният диабет и как се диагностицира; лечение с инсулинови писалки и инсулинови помпи; принципи на броене на въглехидрати и съотношение инсулин – въглехидрати; използване на средства за самостоятелно измерване на кръвната захар.

• Практическа част – демонстрации на работа с инсулинови помпи и системи за мониторинг.

Лектори ще бъдат д-р Елена Вучкова – педиатър и детски ендокринолог, член на Българското национално сдружение по детска ендокринология (БНСДЕ), Българската педиатрична асоциация (БПА) и Европейското общество по детска ендокринология (ESPE), както и г-жа Ралица Георгиева, представител на Medtronic Diabetes.

В обученията ще участват също медицинска сестра и лекар-специализант от УМБАЛ „Лозенец“.

Първата сесия ще се проведат на 25 октомври 2025 г.

Столична община подготвя поредица обучения за работещите в детските градини като приоритетно стартираме с екипите, които вече полагат грижи и подкрепа на деца с диабет.

