Столичната община обявява процедура за избор на нова обслужваща банка

Столичната община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на общината и нейните структури.

В срок от 10 дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения.

В допълнение и по предложение на работната група с участието на общински съветници и представители на администрацията СО е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на БНБ.

Критериите за избор бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията бе създадена със заповед на кмета на Столична община с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите.

С тази процедура Столичната община цели да гарантира ефективно, надеждно и прозрачно управление на публичните средства, в интерес на всички граждани на София.

Столичната община припомня, че всички разплащания към контрагенти и служители на СО ще се извършват по график и без прекъсване.

