Столичната община настоява за проверка на назначението на Александър Евтимов в 141. ОУ

Общината призова РУО – София-град и Министерството на образованието да изяснят обстоятелствата, като подчерта, че не дава оценка за вина или невинност

Столичната община настоява бившият директор на 138. СУ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов да не изпълнява длъжност в друга образователна институция, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства по случая с него.

Позицията на Общината е свързана с назначаването на Евтимов като заместник-директор в 141. ОУ. От местната администрация подчертават, че не дават оценка за неговата вина или невинност, тъй като това е въпрос, по който трябва да се произнесат компетентните органи.

Според Столичната община обаче назначаването му на друга длъжност в столично училище поражда притеснения сред родители, ученици и учители и поставя въпроси, свързани с доверието и спокойствието в образователната система.

От Общината припомнят, че заместник-директорите се назначават от директорите на училищата, докато директорите се назначават от началника на Регионалното управление на образованието – София-град.

Затова местната власт настоява РУО – София-град и Министерството на образованието и науката да извършат проверка на обстоятелствата около назначението на Александър Евтимов в 141. ОУ и да се произнесат в рамките на своите правомощия.

„Докато проверките не приключат и всички обстоятелства не бъдат изяснени, смятаме, че лицето не следва да заема длъжност в образователна институция“, се посочва в позицията.

От Столичната община подчертават, че сигурността и доверието в училищната среда са от първостепенно значение.