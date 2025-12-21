Столичната община изгражда филиал на пожарна в Панчарево

Времето за реакция на екипите се съкращава наполовина



Кметът на София Васил Терзиев, районния кмет Евгения Алексиева, главен комисар Александър Джартов, старши комисар Веселин Гетов и общинския съветник Ваня Тагарева (ГЕРБ-СДС) направиха първа копка за изграждането на филиал на столичната пожарна в район Панчарево.

Сигурността в града е основен приоритет. Най-важното е да бъдем подготвени и да реагираме навреме. Затова работим последователно по превенцията и по създаването на по-бързи и ефективни възможности за действие при инциденти, заяви кметът Терзиев. По думите му моята мечта е да помагам на хората с големи мечти да ги реализират. Изграждането на филиал на пожарната е много важен проект за живота, опазването на имуществото и природата. Кметът Терзиев благодари на Столичната пожарна за взаимодействието при работата в София.

Да направим участък на пожарната бе първия проект, по който исках да работя. Това е инвестиция в човешки живот, сигурност и спокойствие на хората, посочи кметът на Панчарево Евгения Алексиева.

Бъдещият участък ще намали времето ни за реагиране няколко пъти и ще сме по-ефективни на терен, заяви гл. комисар Александър Джартов.

Проектът за пожарна в Панчарево има значение за безопасността на хората в един от най-големите по територия райони на София. С изграждането на филиал времето за реакция до крайната точка на обслужване на района ще бъде намалено от 47 на 26 минути, уточниха от Столичната пожарна.

Проектът предвижда пристройка към съществуваща общинска административна сграда, както и основен ремонт, частично преустройство и смяна на предназначението ѝ, така че тя да отговаря на всички нормативни изисквания за функциониране на пожарна служба. Съществуващата сграда ще бъде модернизирана с мерки за енергийна ефективност, осигурена достъпна среда и по-добри условия за разполагане и обслужване на противопожарна техника.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е около 1 година.

Общата стойност на проекта е 3. 149 млн. лв. Финансирането е осигурено чрез бюджета на Столична община, като обектът е включен като преходен в Сборния бюджет за 2025 г., приет с решение на Столичния общински съвет, а за тази година са предвидени 320 хил. лв.

По време на събитието директорът на общинската дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров получи грамота от район Панчарево. Столичната община чрез дирекция „Аварийна помощ и превенция“ работи съвместно със Столичната пожарна, като конкретно със служба №7 са извършвали обучение на ученици в Полигона за обучение при бедствия, аварии и кризи, разположен в Панчарево. За цялата 2025 г. около 1500 деца са получили важни знания и практически съвети за поведение при различни природни бедствия, кризи, включително и пожари.

