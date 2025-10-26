неделя, октомври 26, 2025
Столична община започна серия от обучения за работа с деца с диабет в детските градини

Проведе първото от редицата специализирани обучения за медицински сестри и учители от столичните детски градини, насочено към грижата за деца с диабет и контрола на гликемията.

Инициативата е организирана от дирекция „Образование“ на Столична община в партньорство с УМБАЛ „Лозенец“ и д-р Елена Вучкова – педиатър и детски ендокринолог, член на Българското национално сдружение по детска ендокринология (БНСДЕ), Българската педиатрична асоциация (БПА) и Европейското общество по детска ендокринология (ESPE).
Обучението предизвика голям интерес – при очаквани около 60 участници, в него се включиха над 80 медицински сестри и учители от подбрани детски градини. Участниците надградиха знанията си за особеностите на заболяването и получиха практически насоки за адекватна реакция и подкрепа при работа с деца с диабет.

 „В детските градини на София има деца с различни здравословни състояния и нашата задача  е да осигурим за всяко от тях безопасна и подкрепяща среда. Благодаря на екипа на УМБАЛ „Лозенец“, на д-р Елена Вучкова и на всички участници в обучението за техния професионализъм и ангажираност. Радвам се, че интересът е толкова голям и че колегите проявяват активност и желание да надграждат знанията си“, каза директорът на дирекция “Образование” Десислава Желязкова.

Програмата включваше теоретична част – въведение в захарния диабет и неговата диагностика, лечение с инсулинови писалки и помпи, принципи на броене на въглехидрати, използване на средства за самостоятелно измерване на кръвната захар – както и практическа част с демонстрации на работа с инсулинови помпи и системи за мониторинг.

Специални благодарности бяха отправени от Столичната община към г-жа Ралица Георгиева, представител на Medtronic Diabetes, която осигури демонстрационни материали и нагледно показа използването на уредите, давайки възможност на участниците да се упражнят и да придобият увереност в работата си.

В практична част участваха и медицинска сестра и лекар-специализант от УМБАЛ „Лозенец“, които подкрепиха колегите си от детските градини и представиха на достъпен език особеностите на заболяването.

