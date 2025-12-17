Столична община започна предоставянето на сандвич и топла напитка за хора в нужда като част от зимните мерки за подкрепа на бездомни и социално уязвими граждани.

Мярката се прилага за трета поредна година и ще продължи до края на март.

Дейността се осъществява с финансиране от Столична община и с подкрепата на църквата „Св. Параскева“ в София, която осигурява пространство за раздаване. В първия ден от предоставянето над 70 души получиха подкрепа. През предходната година средният дневен брой достигна около 120 души.

Основният фокус са хора без дом, като достъп до сандвич и топла напитка имат и други лица в уязвимо социално и икономическо положение, включително възрастни хора с ограничени доходи. Подкрепата се предоставя според наличния ресурс и без допълнителни условия. “Това, което виждаме, е много голяма бедност, особено сред по-възрастните хора. Фокусът ни са бездомните лица, но всички, които имат нужда, са добре дошли. Не смятам, че е човешко да върнеш човек, който е дошъл за един сандвич.”, заяви Надежда Бачева, заместник-кмет по социални дейности и интеграция на хора с увреждания.

Мярката е част от по-широк пакет от действия на Столична община през зимния период, който включва насочване към социални услуги, кризисни центрове и психологическа подкрепа. Общината поема ангажимент да осигури настаняване на хора без дом, включително при необходимост от работа над капацитета на съществуващите центрове.

По време на коледните и празничните дни ще бъдат предоставяни хранителни пакети по предварително обявен график, в партньорство с Българския червен кръст и Хранителната банка.

„Социалната политика на общината се измерва с това дали достига до хората навреме. Предоставянето на сандвич и топла напитка е конкретна мярка, но зад нея стои системен ангажимент – достъп до услуги, подкрепа и възможност за излизане от кризата. Това е отговорност на местната власт.“, подчерта Надежда Бачева.

Дейността се организира в координация със социалните услуги на общината, като обхватът ѝ се актуализира спрямо реалните нужди на хората.

Facebook

Twitter



Shares