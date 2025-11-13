Столична община в очакване на нова управленска структура: ефективност, координация и отчетност в работата за града

Предложената промяна предвижда:

• Нови звена, които ще обезпечават ключови функции на местната власт;

• Нови условия за по-добро взаимодействие между направленията;

• Нова култура на управление

Реформата на Васил Терзиев цели да въведе нов модел на управление, който да предоставя повече резултати за гражданите и за града със същия ресурс – чрез по-добра организация, по-ясно разделение на отговорностите и по-чисти процеси.

Структурата, която ще се гласува на днешното заседание на Столичния общински съвет, въвежда култура на ефективност и отчетност, в която всеки елемент от администрацията работи с ясен фокус върху резултатите и нуждите на софиянци. Промяната трябва да влезе в сила от 1 януари 2026 г. и е част от цялостната управленска реформа на кмета Васил Терзиев.

“Тази промяна е изцяло насочена към резултатите за хората – те очакват да бъдат включени в управлението, да усещат по-бързо промените, от които градът има нужда и да виждат ефекта от работата на общината, без допълнителна административна тежест. Когато структурата работи ясно, координирано и прозрачно, резултатите се виждат по-бързо от всички,“ заяви Терзиев.

Структура, която отразява визията за модерно управление

Предложената структура е първата цялостна реформа на администрацията на Столична община от 2019 г. Насам и отразява промяната в нуждите и очакванията на хората към по-съвременно и ефективно управление. Технологиите, начините на комуникация и стандартите за публично управление изискват нов тип администрация. Предложението отговаря именно на тази реалност – то изгражда администрация, която работи по-интелигентно, по-ефективно и по-отворено към обществото; администрация, способна да взема решения навреме и да постига повече с наличния ресурс.

Реформата е резултат от задълбочен анализ на функциите и процесите в общината и въвежда ясна система на отчетност, без увеличаване на общата численост – 1 236 служители. Тя оптимизира звената, централизира ключови функции, като финансиране и правна защита, премахва припокривания и създава условия за по-бързо, координирано и прозрачно вземане на решения. Основният ѝ принцип е повече резултати със същия ресурс.

Ако бъде приета, структура ще даде възможност на Столична община да бъде по-ефективна в предоставянето на публични услуги, които да са по-бързи, по-дигитални и по-близо до гражданите. По думите на кмета важните решения за града не бива да се бавят заради тромави вътрешни процеси, а системата на управление трябва да работи в подкрепа на развитието, а не като негово препятствие.

„Част от най-важната работа в управлението е невидима – това са процесите, по които се вземат решения, координират екипи и се управляват ресурси. Точно там направихме промяната. Когато администрацията работи по-ясно и подредено, гражданите получават по-бързи, точни и качествени услуги.“, сподели кметът на Столична община.

В този дух се предлага и създаването на нови направления и звена, които да обезпечат ключовите функции на кмета и стратегическите приоритети на града:

• Направление „Градско планиране и развитие“ – нов стратегически ресор, който ще координира устройственото планиране, развитието на градската среда, опазването на културното наследство и внедряването на дигитални модели на инженерната инфраструктура.

• Направление „Сигурност“ – обединява дейностите по обществен ред, видеонаблюдение, аварийна помощ и превенция в единна система, осигуряваща по-добра реакция и превенция на рискове.

• Направление „Информационни технологии и дигитализация“ – фокусира всички дейности, свързани с ИТ инфраструктурата, киберсигурността и управлението на градски данни, за да изгради модерна, „умна“ администрация.

• Направление „Социални дейности и здравеопазване“ – интегрира социалните и здравните политики в обща рамка, ориентирана към достъпност, превенция и грижа за хората.

• Разделяне на направлението „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ на две отделни – „Култура и туризъм“ и „Образование, спорт и младежки дейности“, което осигурява по-ясен фокус и по-добро управление на всяка от сферите.

• Създаване на звено „Инспекторат за противодействие на корупцията“, което ще гарантира почтеност, превенция и вътрешен контрол.

• Разширяване на кабинета на кмета с дирекция „Стратегически проекти“, която ще осигурява по-добра координация по ключовите политики и инициативи като Детските градини, Зеления ринг, Визия за Витоша и други стратегически програми.

Ключови промени са прeдложени при финанси и правно обслужване:

• Всички функции, свързани с осигуряване на финансиране, се прехвърлят към направлението „Финанси“. Това включва търсене на външни източници на финансиране (вкл. европейски) и подготовка на проекти.

• Централизиране на всички дейности по обществени поръчки в един блок

Досега процедурите и подготовката по ЗОП често са били разпределени между различни звена. В новия модел те преминават под една обща структура за по-добър контрол, проследимост и еднакви стандарти.

Реформа без увеличение на администрацията

Промяната не води до увеличаване на щатната численост – тя се реализира чрез вътрешна оптимизация и по-добра организация на процесите. Идеята е проста: когато рамката е ясна и отговорностите са подредени, едни и същи хора могат да постигнат повече и с по-високо качество.

“Очаквам предложението да бъде прието, за да имам възможност като кмет да реализирам визията си ускоряване на развитието на София. За мен лично, политически ще е много лесно, ако структурата не получи подкрепа – да оправдая всяко несправяне на администрацията с това, че не ни беше позволено да направим реформата. Но предпочитам да имам инструментите да градим и да понеса отговорността, ако се провалим. Затова днес се надявам на малко политическа мъдрост в общинския съвет,” подчерта кметът.

