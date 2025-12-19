Столична община удължава срока за кандидатстване по Фонда за млади таланти на София
Кандидатстването продължава до 31 януари 2026 г.
Столична община информира, че срокът за набиране на проектни предложения по Фонда за млади таланти на София се удължава, с цел да се даде възможност на повече талантливи деца и младежи да подадат своите проекти.
Фондът е първият общински механизъм за системна подкрепа на млади таланти в областта на науката, образованието, културата, изкуствата и спорта. Чрез него Столичната община насърчава развитието на младите хора, като им осигурява възможности за участие в национални и международни състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, обучения, тренировъчни лагери и краткосрочни програми към висши учебни заведения.
Проектни предложения могат да бъдат подавани в три направления:
• Наука и образование: https://www.sofia.bg/en/w/6834706
• Култура и изкуства: https://www.sofia.bg/en/w/6835102
• Спорт: https://www.sofia.bg/en/w/6834638
Бюджетът на Фонда за първата година е 1,5 млн. лева, като при необходимост е предвидена възможност за неговото увеличаване, с цел да бъдат подкрепени възможно най-много талантливи деца и младежи.
Подробна информация за условията и начина на кандидатстване е публикувана на официалния сайт на Столичната община.