Столична община: Принципи, а не лицемерие – фактите за проекта във „Връбница“

Във връзка с медийни публикации, журналистически запитвания и публичните изяви на районния кмет на „Връбница“ Румен Костадинов, Столична община уточнява фактите, свързани с проекта за временно настаняване на уязвими семейства, който не беше приет на последното заседание на Столичния общински съвет.

Още в началото на септември именно районният кмет Румен Костадинов се обръща към заместник-кмета по социални дейности Надежда Бачева с предложение на територията на района да бъде изграден обект за временно настаняване на уязвими семейства.

Преди това към него е било отправено предложение от Банката за развитие на Съвета на Европа за възможност за безвъзмездна финансова помощ, предназначена за изграждане на мобилни жилища за временно настаняване. След получаването на тази информация кметът моли Столична община да внесе доклад в Столичния общински съвет за реализиране на проекта.

Впоследствие обаче той отрича собствената си инициатива и публично заявява, че е бил „уведомен в последния момент“.



„Кога лъже районният кмет – когато води официална кореспонденция с европейска институция и моли Столична община да внесе доклад, или когато уверява жителите на „Връбница“, че няма да позволи изграждането на подобно място в района? Не може едновременно да пишеш писма с предложения и после да се обявяваш против собствените си идеи. Политическите маневри може да са временни, но документите – не“, заяви заместник-кметът Надежда Бачева.



Проектът, внесен от Столична община, предвиждаше временно настаняване до 12 месеца на семейства, останали без дом след законните събаряния в кв. „Захарна фабрика“, както и на жители на „Модерно предградие“, чиито домове предстои да бъдат премахнати заради модернизацията на железопътната линия. Финансирането беше изцяло безвъзмездно – 545 000 евро от Банката за развитие на Съвета на Европа, без нито един лев от бюджета на София.

Това беше временен и хуманен проект, съобразен с европейските стандарти и насочен към гарантиране на подслон и защита за хора, останали без дом вследствие на законови действия. Проектът не предвиждаше трайно заселване или създаване на гето, а представляваше временна мярка за социална подкрепа.

Отказът на Столичния общински съвет да приеме проекта лиши София от значителен европейски ресурс и забави процеса по решаване на реални социални проблеми. Въпреки това, Столична община ще продължи да работи за прозрачни, хуманни и дългосрочни решения в жилищната политика, ръководена от принципи, а не от лицемерие и политически страх.

Facebook

Twitter



Shares