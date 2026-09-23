Столична община организира излъчване на състезанията на Никола Цолов на голям екран в София

Българският пилот пристига в Баку като лидер във Формула 2 с аванс от седем точки



Столичната община организира излъчване на голям екран на състезанията на Никола Цолов във Формула 2 този петък и събота. Българският пилот пристига в Баку като лидер в генералното класиране и ще продължи битката си за титлата.

Екранът ще бъде разположен в центъра на София, на площадното пространство при паметника на Васил Левски, до ул. „Московска“, където ще можем заедно да стискаме палци на Никола Цолов. Входът е свободен.

Програмата е:

● 25 септември, петък – старт: 12:15 ч.

● 26 септември, събота – старт: 09:00 ч.

Кръгът във Формула 2 в Баку ще бъде по-различен от останалите през сезона, като програмата е разширена с допълнителни сесии и още едно състезание. Това дава на пилотите още една възможност да спечелят точки, а за Цолов – да увеличи аванса си в челото на класирането, където има 7 точки аванс.

Столичната община кани софиянци и гостите на града да се присъединят и заедно да стискаме палци на Никола Цолов в битката му за титлата.

Входът е свободен!